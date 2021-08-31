Украина в июле нарастила госдолг на 0,5% в долларовом эквиваленте, в гривне он сократился

Совокупный государственный долг Украины в долларах в июле увеличился на 0,48%, до 92,96 млрд долларов, но снизился на 0,6% в гривневом выражении — до 2,499 трлн грн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов.

В частности, прямой госдолг за предыдущий месяц вырос в долларовом выражении на 0,59%, до 82,35 млрд долларов, а в гривневом сократился на 0,48%, до 2,214 трлн грн. В том числе внешний прямой долг в долларах вырос на 1,1%, до 45,52 млрд, а в гривне — на 0,03%, до 1,224 трлн грн.

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Гарантированный государством долг в июле в долларом исчислении сократился на 0,37%, до 10,61 млрд долларов, а в гривневом — на 1,47%, до 285,29 млрд грн.

Совокупный госдолг страны, по данным Минфина, с начала текущего года вырос на 2,99% в долларовом эквиваленте и на 16,7% — в гривневом.

Доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам июля выросла до 36,83%, в гривне — до 36,61%. Доля долгов в спецправах заимствования снизилась до 12,988%, в евро — до 12,993%, а доля обязательств в японских иенах осталась на уровне 0,58%.

Курс доллара, по которому украинский Минфин рассчитывает госдолг, в июле составил 26,89 грн против 27,18 грн в июне.

Напомним, что в июне госдолг Украины увеличился на 1 млрд долларов. Отметим также, что, по данным Счетной палаты, на обслуживание госдолга в первом квартале нынешнего года ушла каждая седьмая гривня доходов государственного бюджета.