Украина выплатила "пленникам Кремля" еще 2,3 млн грн

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявляет, что выплатило 2,3 млн грн материальной помощи гражданам Украины, лишенным свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины и украинцам, до сих пор находящимся в российском плену. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, по 100 тысяч грн получили семьи 20 украинцев, до сих пор находящихся за решеткой, а также еще трое граждан, освобожденных из российского плена.

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Кроме того, еще одна семья, член которой находится за решеткой в ​​РФ, получит выплаты как только откроет банковский счет, куда можно будет перечислить средства.

1 сентября межведомственная комиссия уже выделила по 100 тысяч грн семьям 10 украинцам, которых Украина рассматривает как незаконно заключенных Россией. Такую же сумму получили 18 освобожденных лиц.

"На следующем заседании ожидается рассмотрение еще около 50 заявлений, полученных министерством от лишенных свободы или их семей", — сказано в сообщении.

Минреинтеграции также отмечает, что продолжает работу по упрощению механизма оказания помощи гражданам, пострадавшим от вооруженной агрессии РФ (незаконно осужденным, военнопленным).

Отметим, что накануне в Министерстве иностранных дел анонсировали, что Генеральная ассамблея ООН в ближайшее время рассмотрит обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.