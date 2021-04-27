Украина высылает консула РФ в Одессе в ответ на высылку дипломата из Москвы

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля Министерством иностранных дел России сотрудника посольства Украины в Москве persona non grata и в ответ также объявляет консула генерального консульства РФ в Одессе нежелательной для пребывания на территории Украины лицом.

Как говорится в сообщении ведомства, дипломат должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля. При этом в МИД отвергли обвинения российской стороны в адрес украинского дипломата в Москве.

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"Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины. Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленный persona non grata украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом", — сказано в сообщении.

В МИД заявляют, что сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций.

Также в министерстве рассматривают решение России как грубо нарушающее Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года, а также постоянную дипломатическую практику.

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Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка. Его обвинили в шпионаже, а именно в получении закрытой информации баз данных российских правоохранительных органов.

В МИД РФ впоследствии заявили, что эти данные могли понадобиться украинским властям "для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников" в России.

В ответ на решение о выдворении Сосонюка 19 апреля МИД Украины направил в посольство России в Киеве ноту об объявлении советника посольства persona non grata из-за якобы проводившейся им деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, о которой, однако, ничего не сообщалось.

В то же время в российском дипведомстве заявили, что не считают высылку Украиной советника посольства РФ симметричной мерой в ответ на высылку Сосонюка, поскольку этот советник "не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций".

26 февраля МИД РФ объявил, что в связи с этим высылает сотрудника посольства Украины в Москве, который якобы также занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. О ней, однако, также ничего предметного не сообщалось.

Таким образом, теперь зеркальные меры предприняла и Украина, что, в свою очередь, дает повод российскому МИД в дальнейшем еще раз поступить аналогично — не признать адекватность высылки теперь уже консула из Одессы и выслать из РФ очередного дипломата.