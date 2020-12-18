Украина за 4 года направила в Гаагу 15 сообщений о преступлениях против народа

Украинские власти за четыре года направили в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге 15 информационных сообщений о преступлениях против народа Украины.

Количество преступлений, связанных с вооруженным конфликтом в Украине, превышает 20 тысяч, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в своем видеообращении.

По ее словам, сейчас расследуется около 5 000 уголовных производств из-за преступлений, связанных с вооруженным конфликтом в Украине.

"Они (прокуроры) совместно с международными неправительственными организациями, начиная с 2016 года, направили в Международный уголовный суд в общем 15 информационных сообщений о наиболее тяжких преступлениях, которые совершаются против украинского народа", — говорится в заявлении.

По словам генпрокурора, на уровне Департамента прокурорами сообщено о подозрении 54 лицам в совершении особо тяжких преступлений в ходе вооруженного конфликта.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине.

Напомним, представитель президента в Крыму Антон Кориневич считает, что МУС не будет инкриминировать в отношении украинской стороны какие-то дела.

Как сообщалось, заседание Европейского суда по правам человека по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации" предварительно назначено на 15 сентября 2021 года.