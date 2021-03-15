Украина заняла 12 место в мире по объемам экспорта оружия — исследование

На сегодняшний день Украина занимает 12 место в мире по объемам экспорта оружия. Ее доля в мировой торговле в период с 2016 по 2020 года составила 0,9%. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), передает "Громадське".

По данным доклада, крупнейшими импортерами оружия из Украины являются Китай (на который приходится 36% экспорта Украины), Россия (20%) и Таиланд (17%).

При этом Россия, несмотря на войну на Донбассе и аннексию Крыма, не впервые попадает в список крупнейших клиентов украинской оборонки, согласно данным SIPRI. В предыдущие годы после публикации таких отчетов украинские чиновники отрицали, что Украина сотрудничает с РФ.

Отметим, что в предыдущие годы Украина входила в топ-10 экспортеров оружия, а ее доля на мировом рынке в период с 2011 по 2015 год составляла 2,6%.

В то же время в Институте отмечают, что в течение последних пяти лет Соединенные Штаты остаются лидером в поставках оружия — примерно 37% всего продающегося оружия происходит из США. А вот спрос на вооружение растет на Ближнем Востоке.

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Вторым по величине экспортером оружия в мире остается Россия, но за последние пять лет поставки российского оружия уменьшились. Франция и Германия в то же время нарастили объемы поставок оружия — они являются третьим и четвертым по величине экспортерами оружия соответственно.

Напомним, ранее Верховная Рада отказалась поддержать законопроекты об обращении гражданского оружия и боеприпасов, а также отправить их на повторное первое чтение.

В частности, рекомендованный профильным комитетом по вопросам правоохранительной деятельности законопроект №4335 набрал лишь 88 голосов при необходимых 226. Еще 51 нардеп проголосовал против, 162 воздержались.

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