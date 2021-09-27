Общество 1 час назад

Украинца уличили в отмывании средств через покупку авто и квартир на 20 млн грн

Харьковские налоговики также добились ареста еще большей суммы, обнаруженной у гражданина

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Подразделения по борьбе с отмыванием преступных доходов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в этом регионе разоблачили гражданина, потратившего более 20 млн грн без наличия соответствующих доходов с подтвержденным источником происхождения.

Как говорится в сообщении Налоговой, на указанную сумму этот человек приобрел ряд автомобилей и земельных участков.

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При этом такие расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Отмечается, что операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

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Открыто производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса (отмывание средств, полученных преступным путем, в крупном размере).

Органом предварительного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест. Расследование продолжается.

Отметим, что в конце апреля Служба безопасности Украины сообщила о блокировке деятельности преступной группы, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты. В ходе обысков в Киеве и Харькове правоохранители тогда изъяли более 43 млн грн и более 800 кг серебра.

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