Политика и экономика 20 минут назад

Украинцам добавят еще одну коммуслугу в платежки

Отдельной строкой в ​​платежке выделят плату за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячего водоснабжения

Украинцам добавят еще одну коммуслугу в платежки Украинцам добавят еще одну коммуслугу в платежки
Платежки за коммунальные услуги. Фото: informator.news

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" выделило плату за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячего водоснабжения и вынесет ее отдельной строкой в ​​платежке.

Такие изменения введут во всех городах Украины, сообщает пресс-служба КП.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"В счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с платой за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды", — говорится в сообщении.

Указано, что оплата этой услуги будет осуществляться поквартально, а за обслуживание счетчиков начислят в среднем около 30 грн за 3 месяца.

Известно, что размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА от 24 декабря 2019 года №2244. Всего начисления вводятся для более 9600 домов Киева. При этом нововведение не коснется индивидуальных приборов учета в квартирах киевлян.

Сейчас на сайте "Киевтеплоэнерго" есть информация о взносах за обслуживание теплосчетчиков по каждому дому в столице.

Как отмечается, стоимость этой услуги удалили из тарифа на отопление и горячую воду в соответствии с законом о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения.

Предполагается, что такие изменения в платежках будут, согласно закону, во всех городах Украины.

Читайте также:
НКРЭКУ утвердила снижение тарифов на отопление

Напомним, с января 2020 года украинцы начали получать платежки с услугой по доставке газа. Чеки принесли сразу за 2 месяца: за январь и февраль 2020 года.

Позже регулятор объяснил отдельную платежку за газ. Отмечалось, что получение двух платежек за газ не увеличивает сумму услуг, которые предоставлялись и ранее.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии: все пассажиры госпитализированы
Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии: все пассажиры госпитализированы
За границей от коронавируса умерли 5 украинцев, 166 — лечатся
За границей от коронавируса умерли 5 украинцев, 166 — лечатся
Дубилет посчитал, сколько украинцев вернулось в страну из-за коронавируса
Дубилет посчитал, сколько украинцев вернулось в страну из-за коронавируса
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Частично карантин может продлиться до сентября — премьер

  3. Полиция оштрафовала 192 украинца за первый день усиленного карантина

  4. Штраф за нарушение карантина можно легко "отбить" в суде

  5. Подозрение активисту Стерненко будет в любом случае, — генпрокурор

Загрузка...