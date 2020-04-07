Украинцам добавят еще одну коммуслугу в платежки

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" выделило плату за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячего водоснабжения и вынесет ее отдельной строкой в ​​платежке.

Такие изменения введут во всех городах Украины, сообщает пресс-служба КП.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"В счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с платой за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды", — говорится в сообщении.

Указано, что оплата этой услуги будет осуществляться поквартально, а за обслуживание счетчиков начислят в среднем около 30 грн за 3 месяца.

Известно, что размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА от 24 декабря 2019 года №2244. Всего начисления вводятся для более 9600 домов Киева. При этом нововведение не коснется индивидуальных приборов учета в квартирах киевлян.

Сейчас на сайте "Киевтеплоэнерго" есть информация о взносах за обслуживание теплосчетчиков по каждому дому в столице.

Как отмечается, стоимость этой услуги удалили из тарифа на отопление и горячую воду в соответствии с законом о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения.

Предполагается, что такие изменения в платежках будут, согласно закону, во всех городах Украины.

Читайте также: НКРЭКУ утвердила снижение тарифов на отопление

Напомним, с января 2020 года украинцы начали получать платежки с услугой по доставке газа. Чеки принесли сразу за 2 месяца: за январь и февраль 2020 года.

Позже регулятор объяснил отдельную платежку за газ. Отмечалось, что получение двух платежек за газ не увеличивает сумму услуг, которые предоставлялись и ранее.