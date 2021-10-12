Украинцы лидируют среди всех стран по количеству полученных разрешений на жительство в ЕС

Украинцы уже пятый год подряд получают наибольшее количество видов на жительство в странах Европейского Союза. Об этом сообщает аналитический центр агентства по международному трудоустройству Gremi Personal, ссылаясь на данные Евростата.

Сообщается, что в 2020 году гражданам Украины было выдано 601 200 видов на жительство в ЕС, что делает их самой большой группой гражданства всех получателей.

Трудоустройство стало основной причиной для получения разрешений украинцами (86% всех первых разрешений на жительство). Польша возглавила список европейских стран, где украинцам выдали больше свидетельств из-за работы — 81% (488 900 разрешений).

На втором месте по количеству полученных разрешений на проживание в странах ЕС — граждане Марокко (123 400 разрешений, из которых 56% были выданы в Испании), на третьем — граждане Индии (79 270, из которых 14% были выданы в Германии). На граждан этих стран приходилось более одной трети (36%) всех первичных видов на жительство, выданных в 2020 году.

В целом в 2020 году было выдано около 2,2 млн первичных видов на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС. Их количество уменьшилось на 24% (или 706 000) по сравнению с 2019 годом. И это первое падение, которое наблюдается в растущей тенденции 2013-2020 годов. Снижение количества первых видов на жительство в основном было вызвано пандемией COVID-19 и связанными с этим ограничениями на путешествия и административными действиями, которые ввели национальные органы власти."Польша — единственная страна ЕС, которая в пандемию дала иностранцам возможность приехать легально работать и продлить свое пребывание благодаря решениям правительства. Таким образом граждане Украины восполняют нехватку рабочих мест на польских предприятиях, многие из которых и во время пандемии наращивают объемы производства", — утверждает вице-президент Gremi Personal Каролина Шлешинская.

Напомним, каждая четвертая компания в Польше в течение года намерена принять на работу граждан Украины.

Согласно исследованию "Пульс трудовой миграции" аналитического центра Gremi Personal, 48% украинских заробитчан в Польше имеют профессионально-техническое образование и лишь 28,4% имеют высшее образование.

Напомним также, что 91% работающих в Польше работников-иностранцев заявили, что не жалеют о том, что остались в этой стране во время пандемии Covid-19. Почти все опрошенные гастарбайтеры — более 92% — оказались украинцами.