Общество 10 минут назад

Украинцы назвали наибольшие статьи расходов семейного бюджета

Доля коммуналки в расходах среднестатистической семьи в апреле-июне 2020 года составила всего 15%

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Продукты питания и безалкогольные напитки (52%) были самой большой статьей потребительских денежных расходов домохозяйств Украины во II квартале 2020 года.

Далее идут жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — 15%, свидетельствуют данные выборочного опроса условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

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Указано, что в среднем за месяц на транспорт украинцы тратили 5,1% денег, на одежду и обувь — 4,9%, на здравоохранение — 4,6%, на связь — 4,5%, на табачные изделия — 2,9%.

По данным статистического ведомства, на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья украинцы тратили 2,9% своих денег, на отдых и культуру — 1,5%, на алкоголь — 1,3%, на рестораны и гостиницы — 1,1%, на образование — 0,6%.

Напомним, по данным Госстата, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за сентябрь 2020 года составили 8,3 млрд грн. Это — на 2,5% больше, чем в августе (8,1 млрд грн).

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Согласно данным опроса КМИС, почти половина украинцев (46%) утверждают, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.

По данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (83%) считают, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их реальной стоимости. В то же время 7,5% граждан убеждены, что тарифы ЖКУ соответствуют их реальной стоимости, а 1,5% — ниже их реальной стоимости.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2020 года 20% счетов украинцев за распределение газа остались неоплаченными, то есть не был оплачен каждый пятый платеж. Долги потребителей превышали 2 млрд грн.

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