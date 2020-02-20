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Валюта 7 минут назад

Украинцы потратили рекордную сумму денег в Польше

Эксперты считают, что это негативная тенденция для экономики Украины

Украинцы потратили рекордную сумму денег в Польше Украинцы потратили рекордную сумму денег в Польше
Фото: Слово и Дело

В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег — 2,14 млрд долларов и это вдвое больше, чем в 2018 году (1,05 млрд долларов). Об этом сообщает аналитический департамент Международной компании с аутстаффинга "Gremi personal" со ссылкой на официальные данные Центрального статистического управления Польши (Główny Urząd Statystyczny — GUS).

"Мы видим стремительный рост в 2 раза расходов украинцев именно на территории Польши, тогда как переводы в Украину почти не выросли. Это негативная тенденция для экономики Украины. Она страдает не только от недостатка рабочей силы, но и от того, что украинцы все больше предпочитают польские товары, а не увеличивают перевод денег в Украину", — цитирует владельца Gremi personal Евгения Кириченко "Экономическая правда".

Напомним, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украину около 12 млрд долларов.

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