Украинцы прекратили забирать депозиты из банков — НБУ

Отток вкладов, в частности, валютных, из банковской системы, который начался с началом карантина, прекратился, и теперь денег на гривневых депозитах больше.

Об этом говорится в итогах работы банков за неделю, которая закончилась 30 апреля, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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"Отток срочных гривневых депозитов и валютных денег населения в конце апреля прекратился. Он был ограниченным по сравнению с кризисами 2008 и 2014 годов. Гривневые деньги населения вторую неделю находятся на максимальных уровнях с начала марта", — говорится в отчете НБУ.

При этом там отмечают, что впервые с начала карантина прекратился отток валютных депозитов из банковской системы.

"Валютные деньги впервые с начала оттока выросли на 0,2% в долларовом эквиваленте, темпы сокращения срочных валютных депозитов значительно замедлились по сравнению с предыдущими неделями", — добавили в Нацбанке.

В регуляторе также фиксируют снижение ставок по срочным гривневым депозитам населения. В то же время по валютным вкладам ставки несколько выросли, хотя все еще находятся на низких уровнях (0,9% годовых по краткосрочным вкладам на 3 месяца).

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Как известно, в начале карантина НБУ фиксировал незначительный отток депозитов из банков, который даже привел к тому, что ставки по ним прекратили падать.

Напомним, в период с начала марта по 10 апреля 2020 года остатки на счетах украинских граждан в банковской системе в гривне увеличились на 4% — до 341,4 млрд грн, а в валюте снизились на 2% — до $9,8 млрд.