Украинцы смогут через Приват24 покупать ОВГЗ на аукционах Минфина

Государственный ПриватБанк планирует к концу 2021 года запустить в Приват24 сервис подачи заявок на покупку государственных облигаций на аукционе Министерства финансов и возможность проведения клиентами операций на фондовых биржах.

Об этом со ссылкой на данные госбанка сообщает портал "Минфин".

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Известно, что за первый квартал 2021 года украинцы приобрели через Приват24 ОВГЗ на сумму более 400 млн грн. Это — в 3 раза превышает объемы покупки государственных бумаг онлайн в 2020 году, за который онлайн было инвестировано в государственные ценные бумаги почти 135 млн грн.

По данным ПриватБанка, наибольшим спросом у физлиц и частных предпринимателей пользуются годовые ОВГЗ, номинированные в национальной валюте, а также двух-трех летние облигации, номинированные в долларах США.

В свою очередь наименьшим спросом пользуются долгосрочные ценные бумаги со сроками погашения через 5−6 лет — как правило, гривневые вложения украинцы делают на короткие сроки, а валютные на более длительные сроки.

Указано, что на сегодняшний день средняя сумма операций по покупке ОВГЗ через Приват24 составляет 450 тысяч грн.

Как сообщалось, в марте 2020 года ПриватБанк расширил перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность физлицам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа в режиме online в интернет-версии Приват24.

Для приобретения ценных бумаг достаточно в разделе "Услуги" меню "Ценные бумаги" выбрать ОВГЗ, которые соответствуют вашим инвестиционным потребностям, заполнить необходимые параметры и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированные документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение ОВГЗ.

Напомним, с 27 февраля 2019 года клиентам ПриватБанка стала доступна услуга "Операции с ценными бумагами" в Приват24web.

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Ранее "Минфин" сообщал, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выдала лицензию ПриватБанку для торговли ценными бумагами.

Как известно, альтернативой депозитам могут стать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — как гривневые, так и валютные. Еще один "плюс" такого инструмента — высокая ликвидность рынка ОВГЗ. Бумаги можно продать в любой момент по рыночной стоимости.

Также глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что доля государства на банковском рынке Украины через 5 лет должна снизиться с 55% до 25%, а государственный ПриватБанк вскоре будет продан.