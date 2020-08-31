Украинцы в июле переплатили за коммуналку 1,5 млрд грн

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в июле 2020 года составили 7,8 млрд грн.

Украинцы заплатили 9,3 млрд грн, что на 19,5% больше начисленных сумм, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июля 2020 года составила 55,8 млрд грн, что на 2,1 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (57,9 млрд грн).

Указано, что по состоянию на 31 июля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 21,6 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды — 17,3 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии — 5,6 млрд грн.

В то же время за централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,3 млрд грн, за управление многоквартирным домом — 5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1 млрд грн.

Напомним, в первом квартале 2020 года расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляли 16,3%.

По данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (83%) считают, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их реальной стоимости. В то же время 7,5% граждан убеждены, что тарифы ЖКУ соответствуют их реальной стоимости, а 1,5% — ниже их реальной стоимости.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2020 года 20% счетов украинцев за распределение газа остались неоплаченными, то есть не был оплачен каждый пятый платеж. Долги потребителей превышали 2 млрд грн.