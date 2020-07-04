Украинцы в течение двух недель смогут наблюдать уникальный парад планет

В субботу, 4 июля, начнется полный парад планет, который будет продолжаться в течение 2 недель.

Следующее такое явление произойдет не раньше чем через 170 лет, сообщает The Times Hub.

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"4 июля 2020 года состоится полный парад планет… Все планеты Солнечной системы — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун встанут в ряд на одной стороне Солнца, что создаст великолепное зрелище", — говорится в сообщение.

Парады планет, как известно, представляют большой интерес, потому что, по мнению астрологов, они могут привести к серьезным последствиям для Земли: от катаклизмов до конца света.

В то же время с научной точки зрения это явление не рассматривается как предвестник Аппокалипсиса, а, скорее, является уникальным событием, свидетелями которого можно стать лишь один раз в жизни, ведь повторяется оно не чаще, чем раз в 170 лет.

Начиная с 4 июля в ночном небе можно будет увидеть Марс, Юпитер и Сатурн, а по утрам — Венеру. Уран и Нептун находятся слишком далеко для невооруженного взгляда, а Меркурий не будет видно из-за Солнца.

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Как отмечается, также в ночь с 4 на 5 июля полнолуние будет усилено Юпитером и Сатурном. Согласно индейским традициям, эта полная луна называется Бак Луной или Громовой Луной.

Ожидается, что яркий Юпитер будет парить в верхнем правом углу от Луны, а Сатурн — в левом верхнем углу от Луны. Взятые вместе, они образуют треугольник на небе. Это редкое явление природы впервые было замечено Галилеем более 400 лет назад.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружило в космосе звезду, которая периодически "ворует" вещество у своей соседки и формирует с ней двойную звездную систему.