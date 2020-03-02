Украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги 61,5 млрд грн — Госстат

В январе 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 6,7% и составила 61,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным Госстата, на конец января 2020 года задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 29,5 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды — 22 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии — 5,5 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение — 4,6 млрд грн, за управление многоквартирным домом — 4,5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 0,9 млрд грн.

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С начала 2020 года с населением заключено 4,9 тысячи договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 38,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 37,4 млн грн.

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В общей сложности, в январе украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 19,5 млрд грн, что составляет 83,1% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,5 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в январе-2020 зафиксирован в Киевской (101,9% суммы начислений), Тернопольской (94,6%) и Сумской (92,5%) областях.

Самый низкий уровень оплаты — в Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях (73 — 78% суммы начислений).

Напомним, в июне 2019 года в Украине начали начислять пеню за долги по оплате за жилищно-коммунальные услуги, образовавшиеся с 1 мая 2019 года.