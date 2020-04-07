Экономика 1 час назад

Украине достаточно закачать 3 млрд кубов газа для отопительного сезона — Оператор ГТС

Однако открытым вопросом остается, кто будет создавать этот запас газа в ПХГ

Украине достаточно закачать 3 млрд кубов газа для отопительного сезона — Оператор ГТС Украине достаточно закачать 3 млрд кубов газа для отопительного сезона — Оператор ГТС
ПХГ Украины. Фото: slovoidilo.ua

Украине необходимо закачать в газохранилища около 3 млрд кубометров газа для следующего отопительного сезона.

Так считает глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, о чем он написал в Facebook.

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"С такими переходящими запасами газа для стабильного прохождения следующего отопительного сезона потребуется закачать дополнительно 2-3 млрд кубометров", — заявил он.

Вместе с тем Макогон обратил внимание, что открытым вопросом остается: кто будет создавать этот запас газа в подземных хранилищах.

"Сейчас нет законодательных требований к участникам рынка создавать запас газа на зиму. Исторически его создавал "Нафтогаз", но будет ли он его создавать после отмены ПСО в этом году?", — поинтересовался он в соцсети.

При этом глава Оператора ГТС считает, что нужно срочно вносить изменения в соответствующее постановление Кабинета министров.

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По состоянию на 31 марта 2020 года в украинских подземных хранилищах газа находилось 15,9 млрд кубометров топлива, что на 80% больше, чем на отчетную дату годом ранее.

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21,78 млрд кубометров газа.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8,45 млрд кубометров (с 17,19 млрд кубометров до 8,75 млрд кубов).

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