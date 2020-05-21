Украине нужно в 2020 году позаимствовать почти 500 млрд грн — Минфин

В 2020 году Украине необходимо позаимствовать около 457 млрд грн.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

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"На текущий момент до конца года нам нужно заимствовать около 457 млрд грн, но сюда входит все: и внутренние заимствования, и внешние. Внутренние займы мы планируем перевыпустить, сделать так называемый rollover. Не вижу проблемы перевыпуска внутренних долгов", — сказал он.

Что касается внешних долгов, то в министерстве пытаются финализировать программу Украины с МВФ и выйти на борд в ближайшее время.

"Это позволит получить от МВФ около $3,5 млрд в этом году, плюс это позволит разблокировать финансирование Всемирного банка — еще до миллиарда. Это также позволит нам получить макрофинансовую помощь от ЕС — 500 млн евро, которые уже были, плюс 1,2 млрд евро, которые мы можем получить дополнительно", — отметил Марченко.

Он уточнил, что это все основные заимствования, которые государство планирует осуществить до конца года.

"Потенциально они закроют всю потребность во внешнем финансировании. Если увидим необходимость дополнительного финансирования, будем занимать на внутреннем рынке. Активный внутренний рынок тоже должен быть одним из наших основных источников", — подчеркнул глава Минфина.

Ранее народный депутат "Европейской Солидарности" София Федина заявила, что из-за действий властной команды президента Владимира Зеленского Украина за несколько месяцев угробила сотрудничество с МВФ в долгосрочной программе.

Напомним, в результате переговоров Украина и МВФ отказались от программы расширенного финансирования и вернулись к сотрудничеству в рамках механизма stand-by.