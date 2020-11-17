Украинская адвокатура — наиболее диджитализована в мире, — Гвоздий

Украинские адвокаты в своей работе очень активно используют электронные средства коммуникации и другие современные инструменты и с этой точки зрения объективно опережают своих коллег из других стран.

Об этом на заседании Совета адвокатов Украины сказал заместитель председателя САУ Валентин Гвоздий, сообщает AdvokatPost.

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"Все больше адвокатов пользуются личными кабинетами и сервисами, которые в них получают, и мы по праву можем назвать себя одной из самых диджитализованих адвокатур мира и это не преувеличение. Мы активно ведем диалоги на международном уровне с лидерами адвокатур мира и четко осознаем, насколько абсолютное большинство из них опережаем, это касается обучения, оформления полномочий, онлайн-конференций и др.", — отметил Гвоздий.

Он добавил, что европейские коллеги регулярно обращаются к НААУ для того, чтобы украинские адвокаты поделились опытом использования IT-продуктов в своей работе.