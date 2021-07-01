Украинская ассоциация платежных систем выступила с поддержкой НБУ и Кирилла Шевченко

Украинская ассоциация платежных систем — одно из крупнейших профильных объединений участников отечественного финансового рынка — выступила с поддержкой Национального банка Украины и его председателя Шевченко Кирилла Евгеньевича в вопросе дальнейшей работы Департамента лицензирования регулятора.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте UAPS.

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Напомним, что 9 сотрудников Департамента лицензирования НБУ подали заявления об увольнении. В комментарии регулятор заявляет, что Департамент лицензирования будет продолжать работу в штатном режиме, выполняя возложенные на него задачи и функции по регистрации и лицензированию банков, финансовых учреждений и других юридических лиц, осуществлению лицензионных, согласовательных и регистрационных действий на платежном рынке.

Украинская ассоциация платежных систем высказалась в поддержку стабильной работы Департаментов лицензирования и финансовой стабильности в контексте реформ и призвала всех участников к взвешенной позиции.

"Одним из главных признаков любой зрелой финансовой системы является независимость от субъективных решений и обеспечение профессиональной работы при переходе полномочий. За последние годы в Национальном банке Украины были налажены процессы, которые обеспечивают коллегиальный подход при принятии решений и минимизируют постороннее влияние на его операционную деятельность. UAPS выступает за максимальную стабильность Национального банка и конструктивный диалог между регулятором и рынком, который стал основой интенсивного развития отрасли", — заявила Президент UAPS Галина Хейло.

Напомним, кроме сотрудников департамента лицензирования директор Департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук также заявил, что планирует завершить работу в Нацбанке. К нему присоединился и директор Департамента сопровождения кредитов Национального банка Украины Олег Новаковский заявив, что завершает работу в НБУ.