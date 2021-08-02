Украинские банки за полгода заработали 30 млрд грн: прибыль превысила уровень 2020 года

Прибыль платежеспособных украинских банков в январе-июне 2021 года после налогообложения составила 30,077 млрд грн.

Это на 26,4% больше, чем годом ранее (23,790 млрд грн), следует из данных Национального банка Украины.

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Указано, что доходы банков за январь-июнь 2021 года составили 124,134 млрд грн, тогда как годом ранее — 128,620 млрд грн.

При этом отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 3,054 млрд грн. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 17,818 млрд грн прибыли.

В свою очередь расходы банков за январь-июнь 2021 года составили 94,057 млрд грн, тогда как в январе-июне 2020 года — 104,830 млрд грн.

Напомним, прибыль украинских банков в 2020 году составила 41,296 млрд грн, что на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд грн). Худший финансовый результат был в IV квартале 2020 года из-за роста отчисления в резервы.

Ранее директор Департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что Нацбанк доволен тем, как финансовый сектор прошел коронакризис, который начался в марте 2020 года.

Как известно, НБУ разрешил украинским банкам продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичную гривню.

Также сообщалось, что в первом квартале 2021 года количество бесконтактных карт выросло на 10%, а каждая десятая платежная карта токенизована, то есть расчеты проходят через смартфон или другие устройства.

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