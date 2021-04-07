Политика и экономика 10 минут назад

Украинские чиновники за 2020 год задекларировали биткоинов на 75 млрд грн — Минцифры

По словам Михаила Федорова, речь может идти о криптовалютных "фантазиях" чиновников для дальнейшего оправдания наворованного

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украинские чиновники указали в своих электронных декларациях об имуществе и доходах за 2020 год 46,35 тысячи биткоинов, что на сегодня эквивалентно около 75 млрд грн.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"В этом году 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн. Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кэш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали", — написал он.

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Отметим, что на сегодня курс одного биткоина составляет около 57,5 тысячи долларов, или 1,6 млн грн. Однако в марте самая популярная криптовалюта достигала отметки и выше 60 тысяч долларов.

Ранее же сообщалось, что за предыдущий, 2019 год одни лишь депутаты Верховной Рады задекларировали криптовалюты на общую сумму, по состоянию на 19 января 2021 года, 200 млн долларов. Однако тогда биткоин стоит намного меньше — около 37 тысяч долларов за единицу.

Крупнейшим же держателем криптовалюты в украинском парламенте назывался представитель депутатской группы "За Будущее" Анатолий Урбанский.

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