Украинские специалисты будут мониторить добычу полезных ископаемых в Европе

Компания EOS Data Analytics украинского предпринимателя Макса Полякова получила грант от Европейской Комиссии на разработку систем анализа спутниковых данных при добыче полезных ископаемых в Европе. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что общий бюджет 3-летнего проекта Goldeneye составляет 8,3 миллиона евро, а его основная задача — улучшить безопасность и снизить влияние горнодобывающей промышленности на окружающую среду, а также повысить эффективность шахт и карьеров за счет комбинированного мониторинга из космоса и на земле.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"С Goldeneye мы не решаем только одну проблему. Наша цель — объединить различные технологии в платформу, которая может предложить инновационные решения как для бизнеса, так и для правительств, и оказать положительное влияние на горнодобывающую промышленность в целом", — говорит координатор проекта Марко Паавола из VTT.

Проект Goldeneye начнется на пяти пилотных площадках: рудник Пюхясалми (Pyhäsalmi) в Финляндии, рудник Трепча (Trepča Mines Complex) в Косово, регионы Рудных Гор в Германии и округ города Панагю́риште в Болгарии, а также медный рудник Рошиа-Поени (Roșia Poieni) в Румынии. По условиям программы Goldeneye, EOS Data Analytics обеспечит обработку данных со спутников.

"Космос — это прежде всего знания, которые помогают человечеству правильно и своевременно реагировать на изменения в окружающей среде. Поэтому мы сосредоточены на разработке таких технологий. В EOS Data Analytics более 20 научных и производственных вертикалией, где создаются инструменты для мониторинга различных процессов на Земле", — рассказал Макс Поляков, основатель EOS и Noosphere Ventures.

Читайте также: Украинским фермерам дали бесплатный доступ к спутниковому мониторингу полей

Он подчеркнул, что в компании рады синергетическому партнерству с Европейской Комиссией и уверены, что полученный анализ станет еще одним технологическим шагом на пути к сохранению и оптимизации природных ресурсов.

Кроме украинских специалистов, в проект Goldeneye будут вовлечены 16 европейских компаний, а координировать работу объединенной группы будет Исследовательский Центр VTT, расположенный в Финляндии.

Напомним, EOS Data Analytics входит в вертикально интегрированную спутниковую группу EOS и является частью инвестиционного портфеля Noosphere Venture. EOS предлагает уникальные решения в области анализа спутниковых данных для аграрной, горнодобывающей, нефтяной, военной и других отраслей, а также для отслеживания изменений в окружающей среде.