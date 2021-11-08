Украинские туристы застряли в Турции из-за смерти соотечественника

Украинская группа туристов, состоящая из жителей Ровно, Киева и Запорожья, вынуждена третью неделю находиться в Турции из-за запрета турецких властей. Украинцев удерживают с 17 октября в качестве свидетелей по делу о предполагаемом суициде одного из участников группы.

Об этом сообщает одна из туристок Ирина Громыко на своей странице в Фейсбук, пишет Европейская правда.

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Группа украинцев, прилетев в Турцию 15 октября, должна была пройти по Ликийской тропе в рамках туристического похода. Спустя два дня, 17 октября, один из членов группы совершил акт суицида.

Турецкий суд вынес решение установить запрет на выезд из Турции участникам группы в составе семи человек до завершения судебно-медицинской экспертизы.

Тело умершего переправили в Украину. Его похоронили 22 октября.

"Уже прошло 3 недели со дня трагедии. Мы не смогли улететь по своим билетам, потому что стоит id-запрет. Каждого дома ждут семья, дети, работа, которую я, например, вероятно, потеряю, если не вернусь в ближайшую неделю. Мы вынуждены переезжать, меняем жилье из недорогого на еще более дешевое. Вводим другие средства экономии. Деньги уже заканчиваются. Украинское консульство на наши запросы и просьбы помочь отвечает, что "в данном случае помощь не предусмотрена законодательством", и на просьбы делать запросы говорят, что не могут влиять на действия турецкой стороны,"— сообщает Громыко.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ведомстве знают о ситуации группы и консульство в Анталии пытается помочь им.

"Турецкое следствие рассматривает версию самоубийства. В то же время до завершения всех следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции", — подтвердил Олег Николенко.

Он отметил, что украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела, а также консультирует граждан по поводу дальнейших шагов.

"Консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, которые ведут расследование. Они также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами", — отметил Олег Николенко.

Напомним, послы ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" для поездок в связи с ухудшением эпидемической ситуации.