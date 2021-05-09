Общество 40 минут назад

Украинские военные впервые испытали отечественный имитатор низколетящей воздушной цели

Комплекс позволяет имитировать групповую цель, воздушную атаку двух-трех вражеских самолетов или БПЛА одновременно

Фото: Минобороны Фото: Минобороны
Фото: Минобороны

На Ровенском военном полигоне накануне прошло успешное первое испытание в Вооруженных силах отечественного имитатора низколетящей воздушной цели Flying Target-1. Как сообщает Министерство обороны, оно прошло во время этапа учебной боевой стрельбы подразделений противовоздушной обороны.

"Имитатор низколетящей воздушной цели FT-1 предназначен для имитации одиночных и групповых целей в воздушном пространстве для тренировки подразделений (расчетов) противовоздушной обороны и радиолокационных подразделений Вооруженных сил Украины", — отмечается в сообщении.

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Отмечается, что подобные изделия активно используют в армиях стран-членов НАТО.

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"Это первая отечественная продукция такого типа для украинского войска, которая позволяет имитировать групповую цель, воздушную атаку двух-трех вражеских самолетов или беспилотных летательных аппаратов одновременно", — подчеркнули в Минобороны.

По словам инженера ООО "Беспилотные технологии" Андрея Олишевского, этот компактный комплекс состоит из четырех защищенных кейсов, содержащих четыре беспилотных летательных аппарата — самолеты-мишени, переносную станцию управления, стартовое устройство и антенны.

"Оборудование мобильное и удобное в использовании на любой местности и в разных погодных условиях. Комплекс не требует взлетной полосы и может перевозиться любым видом транспорта, в том числе боевой и специальной техникой, на любые расстояния", — отметил он.

Комплекс дает возможность имитировать как одиночные, так и групповые цели противника в процессе подготовки расчетов систем противовоздушной обороны ЗК "Тунгуска" (2С6), ЗРК "Стрела" (9К35), ЗРК "Бук" (9К37), ЗРК "С-300", ЗРК "Оса" (9К33), ППРУ-1 "Овод" (9С80), ПЗРК "Игла" (9К38), расчетов станций П-18 и П-19.

Кроме того, комплекс позволяет подготавливать расчеты ЗУ-23, ЗСУ-23-4 "Шилка" и ЗСУ 2С6 "Тунгуска" путем осуществления боевой стрельбы по движущейся воздушной цели — конуса, который может буксировать любой самолет-мишень из состава комплекса.

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Управление комплексом осуществляет оператор с наземной станции, что позволяет использовать различные точки маршрута, выставлять полет низколетящих целей в автоматическом и ручном режимах работы. Посадка изделия осуществляется парашютным способом, предусмотрено и возможное приземления "по-самолетному" в экстренных ситуациях.

Особенность комплекса в том, что эффективная площадь рассеяния самолета-мишени переменная и может быть увеличена инструктором при подготовке расчетов на начальном этапе и уменьшена до минимальной на завершающем этапе, в зависимости от приобретенных практических навыков расчетов по засечке цели. Финальный этап подготовки может проводиться в режиме боевой стрельбы.

В Минобороны полагают, что учитывая что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе противник активно использует БПЛА различных типов, которые, как правило, проводят воздушную разведку позиций ВСУ на малых высотах, этот комплекс способен качественно улучшить подготовку подразделений противовоздушной обороны.

В ведомстве отмечают, что он пригодится не только во время приобретения навыков при отражении нападения воздушного противника, но и для обучения военных распознаванию воздушных целей других типов, включая малоразмерные, на разных расстояниях и высотах.

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