Украинский финансовый рынок лишился еще одного банка

8 мая 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о прекращении деятельности ПАО "Укрбизнесбанк" как юридического лица.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

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Согласно статье 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными.

Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Укрбизнесбанк" прекращены.

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Напомним, 26 декабря 2014 года ФГВФЛ ввел временную администрацию в Укрбизнесбанк.

23 апреля 2015 года НБУ решил ликвидировать Укрбизнесбанк, а 24 апреля ФГВФЛ начал процедуру ликвидации данного финучреждения.

В сентябре 2015 года Фонд гарантирования решил удовлетворить вне очереди кредиторские требования Национального банка к Укрбизнесбанку.

99,4% Укрбизнесбанка принадлежали "Универсал-Л", которая контролируется экс-заместителем председателя правления Натальей Мишук.

Председателем правления банка с 2003 по 2010 год являлся экс-глава Нацбанка, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.