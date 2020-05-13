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Банки 1 час назад

Украинский финансовый рынок лишился еще одного банка

Полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Укрбизнесбанк" прекращены

Украинский финансовый рынок лишился еще одного банка Украинский финансовый рынок лишился еще одного банка
Фото: скриншот YouTube

8 мая 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о прекращении деятельности ПАО "Укрбизнесбанк" как юридического лица.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

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Согласно статье 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными.

Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Укрбизнесбанк" прекращены.

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Напомним, 26 декабря 2014 года ФГВФЛ ввел временную администрацию в Укрбизнесбанк.

23 апреля 2015 года НБУ решил ликвидировать Укрбизнесбанк, а 24 апреля ФГВФЛ начал процедуру ликвидации данного финучреждения.

В сентябре 2015 года Фонд гарантирования решил удовлетворить вне очереди кредиторские требования Национального банка к Укрбизнесбанку.

99,4% Укрбизнесбанка принадлежали "Универсал-Л", которая контролируется экс-заместителем председателя правления Натальей Мишук.

Председателем правления банка с 2003 по 2010 год являлся экс-глава Нацбанка, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

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