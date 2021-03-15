Общество 40 минут назад

Украинским медикам пришлось выбросить около 200 доз вакцин от COVID-19 — Ляшко

В Минздраве пояснили, что есть экономическое обоснование, почему целесообразно открывать многодозный флакон для вакцинации даже двух-трех человек, а остальные дозы утилизировать

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

С начала вакцинальной компании украинским медикам пришлось утилизировать 199 доз вакцин от коронавируса. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

При этом изначально он не хотел открывать данные, заявив: "Скажите, пожалуйста, зачем эта информация?", но позднее все же ответил на вопрос, пояснив, что речь не только о выбрасывании неиспользованного препарата, но и о поврежденных флаконах.

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Таким образом, в Украине на 53,1 тысячи использованных доз вакцины (данные по состоянию на утро 15 марта 2021 года — Delo.ua) против коронавируса пришлось как минимум 199 утраченных — это меньше процента от общего числа.

В то же время Ляшко заверил, что Минздрав "сделает все возможное", чтобы эффективно использовать вакцину. Он объяснил, что для каждого многодозного флакона есть понятие "коэффициент разлива", который планируется при закупке вакцины и дальнейшем использовании.

"Есть экономическое обоснование, что нам целесообразно открывать многодозный флакон для вакцинации даже двух и трех человек. Все остальные дозы могут быть утилизированы. Но когда мы говорим о вакцине против COVID-19, когда понимаем глобальный дефицит, то чтобы не терять эти дозы, мы предложили вакцинироваться избыточными дозами", — сказал он.

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Напомним, вакцина Covishield, которой сейчас прививают украинцев, разлита во флаконы на 10 доз. После их вскрытия препарат нужно использовать в течение шести часов или утилизировать.

Чтобы не терять неиспользованные остатки доз после вскрытия флакона, Минздрав разрешил вне очереди прививать публичных лиц для популяризации иммунизации.

Также ранее Ляшко объяснил нынешний медленный темп вакцинации. По его словам, перед ведомством стояла задача запустить вакцинацию так, чтобы не было срывов и чтобы не допустить "программных ошибок", которые имели бы негативное информационное влияние на кампанию иммунопрофилактики.

Источник фото: Depositphotos

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