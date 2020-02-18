Украинскую биржу возглавит экс-глава инвесткомпании "Тройка Диалог Украина"

17 февраля на общем собрании акционеров Украинской биржи было принято решение о дополнительной эмиссии ценных бумаг и переизбрании главы правления.

Как сообщает пресс-служба биржи, будет выпущено 25 тысяч новых акций в дополнение к такому же количеству выпущенных ранее.

Кроме этого, главой правления биржи после согласования кандидатуры с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку избран Артемий Ершов.

"Акционеры проголосовали за отказ от преимущественного права при размещении дополнительной эмиссии. Новые акции будут размещены как среди существующих акционеров, так и среди новых инвесторов. Команда Украинской биржи ценит веру наших акционеров в будущее биржевой торговли, и мы сделаем все возможное, чтобы и дальше развивать и расширять украинский фондовый рынок", — прокомментировал итоги собрания акционеров директор по развитию бизнеса Украинской биржи Алексей Сухоруков.

Стоит отметить, что в свое время Артемий Ершов был управляющим директором инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина".

После того как "Тройка Диалог Украина" вошла в структуру российского Сбербанка, Ершов работал советником главы правления этого финучреждения, после чего его назначили заместителем председателя правления.

До этого Ершов был первым зампредом Ощадбанка, главой правления банка "Клиринговый Дом", председателем правления Первого инвестиционного банка, зампредом Брокбизнесбанка.

В декабре 2012 года Сбербанк России решил интегрировать инвесткомпанию "Тройка Диалог Украина" в структуру Сбербанка в Украине.

Напомним, летом 2015 года финансовая группа ICU заключила договор с ПАО "Дочерний банка Сбербанка России" о приобретении 100%-ной доли в уставном капитале ООО "КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина".

ООО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог Украина" основано в 2005 году. Компания осуществляет брокерско-дилерские операции с ценными бумагами и предоставляет депозитарные, а также инвестиционно-банковские услуги.

Украинская биржа — ведущий организованный рынок акций и срочных контрактов в Украине. Стартовав в марте 2009 года, биржа с первых месяцев стала технологическим лидером фондового рынка Украины, первой запустила торги в режиме "рынок заявок", интернет-трейдинг, сделки репо, центрального контрагента и срочный рынок.