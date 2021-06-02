Українська рада бізнесу: проект криміналізації контрабанди загрожує легальному бізнесу

Українська рада бізнесу заявляє, что законопроєкт про криміналізацію контрабанди №5420 містить значні корупційні ризики, становить загрозу насамперед для легального бізнесу та жодним чином не сприяє вирішенню проблеми тіньового імпорту.

Про це йдеться в заяві Української ради бізнесу, оприлюдненій у середу.

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Автори заяви вважають, що законопроєкт потрібно повернути на повторне перше читання для якісного доопрацювання з залученням експертів у сфері митної справи, фахівців у галузі кримінального права, науковців, громадськості та представників бізнес-асоціацій.

У законопроєкті передбачена криміналізація економічної контрабанди, предметом якої є широка група товарів; криміналізація недостовірного декларування товарів; перенесення на більш ранню стадію моменту, з якого кримінальне правопорушення, зокрема контрабанда, є закінченим злочином.

"Фахівці вважають неприйнятним доповнення Кримінального кодексу України статтею 201-4 "Недостовірне декларування". Зокрема, передбачається притягнення до кримінальної відповідальності за ненадання при митному оформленні точних і достовірних відомостей про товари, якщо через це не сплачено митні платежі у розмірі 147 550 грн (станом на 2021 рік). На практиці, при декларуванні товарів, у митного органу та декларанта часто виникають спори щодо визначення митної вартості, коду товару, країни походження, ваги тощо. Якщо ж норма про недостовірне декларування стане злочином відповідно до ККУ, то митники зможуть відкривати кримінальні провадження при будь-якій помилці чи спірній ситуації. Така ситуація не сприятиме ефективній боротьбі з контрабандою, натомість призведе до завантаження судової системи, що є неефективним використанням ресурсів держави, а також до додаткових витрат бізнесу", — наголошується в заяві Української ради бізнесу.

Вкрай ризиковим для доброчесного бізнесу автори заяви вважають широке застосування норми ст. 201-2, коли кримінальна відповідальність настає не за закінчений злочин, а саме за незаконне переміщення товарів, а за дії, спрямовані на таке переміщення. При цьому не конкретизовано дії, які повинні кваліфікуватися як злочин, що дає необмежені повноваження правоохоронним органам для притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Крім того, досудове розслідування таких справ тимчасово покладається на податкову міліцію, фактично легалізуючи її "напівзаконний" статус на сьогодні.

"Члени Української ради бізнесу підтримують криміналізацію виключно підакцизних товарів з адекватним порогом притягнення до кримінальної відповідальності, водночас вважають, що законопроєкт № 5420 потребує суттєвого доопрацювання у частині:

а) актуалізації предметів контрабанди, звуження до окремих підакцизних товарів — алкоголь, тютюнові вироби, а також бурштин;

б) обґрунтування розміру порогу для притягнення до кримінальної відповідальності за "економічну" контрабанду;

в) визначення виключної підслідності за новоствореним Бюро економічної безпеки;

г) передбачення кваліфікуючих ознак та адекватних обґрунтованих санкцій за вчинення злочину", — зазначають автори заяви.