В СБУ подозревают "Киевгорсвет" в разворовывании средств при покупке новых фонарей

Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц коммунального предприятия "Киевгорсвет" в масштабных злоупотреблениях при закупках товаров для уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Силовики заявляют, что в 2018 году руководство нескольких структурных подразделений коммунального учреждения обеспечило победу в тендере на приобретение осветительных средств для текущих нужд города приближенной к ним коммерческой структуре. Общая сумма контрактов составила несколько десятков миллионов гривен.

По предварительной версии следствия, во время подготовки сметы чиновники сознательно завысили реальную рыночную стоимость на лампы для уличного освещения.

Инициированная службой комплексная товароведческая и судебно-экономическая экспертизы показали, что из-за таких действий должностных лиц местному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах. Правда, его сумму силовики так и не назвали.

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Сейчас пяти должностным лицам "Киевгорсвета" объявлено о подозрении. В отношении них продолжаются следственные действия. Увы, называть имена лиц, причастных к коррупционной схеме, в СБУ не стали. Мероприятия по разоблачению махинаций чиновников "Киевгорсвета" проводились совместно с Офисом Генерального прокурора.

В Оифсе Генерального прокурора уже сообщили, что установили факт ущерба на общую суммму 23 миллиона гривен.