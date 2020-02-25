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В СБУ подозревают "Киевгорсвет" в разворовывании средств при покупке новых фонарей

Силовики объявили подозрение 5 чиновникам коммунального предприятия, которые нанесли ущерб на 23 миллиона гривен

В СБУ подозревают "Киевгорсвет" в разворовывании средств при покупке новых фонарей В СБУ подозревают "Киевгорсвет" в разворовывании средств при покупке новых фонарей

Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц коммунального предприятия "Киевгорсвет" в масштабных злоупотреблениях при закупках товаров для уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Силовики заявляют, что в  2018 году руководство нескольких структурных подразделений коммунального учреждения обеспечило победу в тендере на приобретение осветительных средств для текущих нужд города приближенной к ним коммерческой структуре. Общая сумма контрактов составила несколько десятков миллионов гривен.

По предварительной версии следствия, во время подготовки сметы чиновники сознательно завысили реальную рыночную стоимость на лампы для уличного освещения.

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Инициированная службой комплексная товароведческая и судебно-экономическая экспертизы показали, что из-за таких действий должностных лиц местному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах. Правда, его сумму силовики так и не назвали. 

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Сейчас пяти должностным лицам "Киевгорсвета" объявлено о подозрении. В отношении них продолжаются следственные действия. Увы, называть имена лиц, причастных к коррупционной схеме, в СБУ не стали. Мероприятия по разоблачению махинаций чиновников "Киевгорсвета"  проводились совместно с Офисом Генерального прокурора. 

В Оифсе Генерального прокурора уже сообщили, что установили факт ущерба на общую суммму 23 миллиона гривен. 

Отметим, что КП "Киевгорствет" переживает не лучшие времена. Не так давно в столице прогремел скандал из-за замены исторических фонарей в старейшем парке Киева — Мариинском. Руководство предприятия в упор доказывает, что все их действия законные, а демонтаж исторических фонарей — это важнейшая необходимость для комфорта киевлян. Правда, на показательную пресс-конференцию в Мариинском парке, которая состоялась 21 февраля по инициативе КГГА, руководство предприятия в лице директора Владимира Круценко, вообще не явилось. 

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