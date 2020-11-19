Экономика 60 минут назад

"Укравтодор" вслед за Киевом отказался от закупок двух дорогих авто

В агентстве спохватились, узнав, что областные службы автодорог хотят купить Toyota Land Cruiser и Volkswagen Touareg

Александр Кубраков. Фото: пресс-служба Укравтодора Александр Кубраков. Фото: пресс-служба Укравтодора
Александр Кубраков. Фото: пресс-служба Укравтодора

Госагентство автомобильных дорог отменило два тендера своих региональных подразделений на закупку служебных автомобилей премиум-класса после поднятия этой темы в СМИ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, отменен тендер службы автомобильных дорог в Днепропетровской области на закупку Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-i, а также службы автодорог в Сумской области на кроссовер Volkswagen Touareg.

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"Необоснованные расходы государственных средств недопустимы. Я настаиваю на том, чтобы для служебных целей выбирались недорогие авто базовой комплектации. В дальнейшем будем контролировать этот вопрос и с помощью формальных механизмов", — прокомментировал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

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По его словам, в регионы уже направлено соответствующее отдельное поручение. Глава агентства также поблагодарил "общественность и журналистов за внимательность".

Напомним, днем 19 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил об отмене тендера коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" на закупку Toyota Land Cruiser, а также увольнении начальника этого КП.

Отметим также, что недавно Нацагентство по противодействию коррупции прекратило проверки в "Укравтодоре" и "Энергоатоме" из-за скандального решения Конституционного суда.

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