"Укроборонпром" открещивается от экспорта украинского оружия в РФ, о чем заявили в Швеции

Государственный концерн "Укроборонпром" заявляет, что с конца августа 2014 года ни одно его предприятие не заключило ни одного экспортного контракта, а потому не отгрузило ни одной единицы вооружения или военной техники в Россию.

Об этом говорится в заявлении концерна в связи с публикацией накануне Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI) данных, согласно которым Россия якобы вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения за 2016-2020 годы.

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Отмечается, что экспорт товаров военного назначения и двойного использования в Россию был прекращен на основании решения Совета национальной безопасности и обороны от 27 августа 2014 года, введенном в действие указом президента Петра Порошенко.

В то же время в "Укроборонпроме" обращают внимание на то, что продукция его предприятий составляет лишь часть общего объема экспорта вооружения и военной техники Украиной.

Напомним, по данным SIPRI, на сегодняшний день Украина занимает 12-е место в мире по объемам экспорта оружия.

По данным доклада организации, крупнейшими импортерами оружия из Украины являются Китай (на который приходится 36% экспорта Украины), Россия (20%) и Таиланд (17%). Россия же остается вторым по величине экспортером оружия в мире после США.