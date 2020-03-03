"Укрпочта" закончила 2019 год с чистой прибылью 496 млн грн

"Укрпочта" получила за 2019 год 607 млн ​​грн прибыли до налогообложения по сравнению с убытками 627 млн ​​грн в 2018 году.

Согласно финотчету компании, ее чистая прибыль после вычета налогов составила около 496,4 млн грн, сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Указано, что доход от реализации товаров, работ, услуг АО "Укрпочта" в 2019 году составил около 8,1 млрд грн. При этом он вырос почти на 1,3 млрд грн или на 18,7%, по сравнению с 2018 годом.

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Известно, что в прошлом году доходы от письменной корреспонденции и мелких пакетов выросли на 23,9%, посылок — на 22,8%, платежей — на 20,5%, периодических изданий — на 6,5%. Также компания в 2019 году получила 69 млн грн дохода от сдачи в аренду недвижимости, что вдвое больше, чем в 2018 году.

В то же время расходы на оплату труда по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 411,3 млн грн и составили 4,7 млрд грн. Вместе с начислениями они составляли 5,8 млрд грн или более 70% от доходов компании.

Как отмечается, более 80% фонда заработной платы "Укрпочты" составляют затраты на производственный персонал и они выросли в 2019 году на 400 млн грн.

"Эти деньги были направлены на зарплаты работникам производственных специальностей, материальное поощрение операторов, почтальонов, начальников отделений связи и их заместителей. Средняя зарплата сотрудников в эквиваленте полной занятости в 2019 году выросла на 18% до 7443,1 грн", — говорится в сообщении.

Кроме того, "Укрпочта" в прошлом году заплатила почти 2,5 млрд грн налогов, сборов, взносов и обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды, что на 14,4% больше, чем в 2018 году.

"2019 стал переломным годом для компании. Несмотря на часто неравные условия ведения бизнеса, ограниченную инвестиционную программу и сложные конкурентные условия "Укрпочта" увеличила объемы бизнеса, получила рекордную прибыль и была признана лучшей по почте мира по развитию экспорта, а украинская марка впервые получила звание лучшей марки Европы и мира", — отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Напомним, чистый доход от реализации продукции и услуг ПАО "Укрпочта" в 2018 году увеличился на 1,2 млрд грн или на 23%, по сравнению с 2017 годом — до 6,8 млрд грн.

3 сентября 2019 года Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации на заседании утвердила повышение граничных тарифов на почтовую связь. Инициатором повышения тарифов выступила "Укрпочта".