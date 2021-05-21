Укрпошта купує банк. Навіщо поштовому оператору виходити на фінансовий ринок

Свої наміри вийти на ринок фінансових послуг державний оператор поштових послуг озвучив іще на початку 2020 року на Legal Banking Forum. Тоді директор департаменту з правових питань компанії Віталій Бєліков заявив: "Оскільки "Укрпошта" працює зі світовими торговельними майданчиками, одержувачам буде зручно за допомогою компанії оплачувати доставки з-за кордону. Наші пересувні поштові відділення зможуть довезти фінансові послуги у віддалені села. Але щоб це запрацювало, нам треба бути учасником фінансового ринку".

Бажання "Укрпошти" стати банком одразу зазнало критики як з боку учасників самого фінансового ринку, так і з боку НБУ. "Укрпошті" радили спочатку навести порядок на поштовому ринку, а потім вже думати, що вона може запропонувати населенню на фінансовому.

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Однак, така критика не зупинила "Укрпошту". У травні 2020 року державний поштовий оператор добився того, що Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, який дозволяє Укрпошті надавати банківські послуги. Втім, на заваді його прийняття у другому читанні, і в цілому стала критика ідеї перетворення Укрпошти на банк з боку НБУ, Фонду гарантування вкладів і Міністерства фінансів. Причиною того, чому ці структури виступають проти економіст Олег Пендзин бачить жорсткі нормативи, які має виконувати банк для того щоби відповідати статусу банківської організації. "Власне ці нормативи вони є надзвичайно важкі для виконання і як наслідок ми маємо розуміти, що в тому статусі в якому є "Укрпошта" як така, виконувати ці вимоги вона не змогла би", — каже він у коментарі Delo.ua.

Рік "зависання" законопроекту по перетворенню Укрпошти на банк для ідейників виведення державного поштового оператора на фінансовий ринок не минув намарне. 17 травня гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський ошелешив всіх новиною — "Укрпошта" купує банк. Такий варіант Олег Пендзин називає компромісним шляхом — якщо не можна перетворити Укрпошту як таку в банк, то можна купити невеликий банк і в кожному з відділень пошти просто відкрити представництво або безбалансове відділення цього банку і таким чином вирішити цю проблему. "Цей варіант простіший з точки зору виконання, але треба розуміти, що будь які подібні речі мають упиратися в виконання нормативів НБУ. В противному випадку діяльність такого банку швидко перетвориться у банкрутство", — зазначає Олег Пендзин.

Загалом, як розповідає в коментарі Delo.ua фінансовий аналітик Олексій Кущ, в світі є три моделі — це пошта, яка функціонує як поштовий банк (яскравий приклад — пошта Японії), пошта, яка укладає із якимось банком угоду про обслуговування, і остання — це і є власне купівля "легкого банку" для проведення фінансових транзакцій, яку хоче втілити в життя Ігор Смілянський.

В гонитві за банком

У своєму пості в Facebook Смілянський зазначив: "Укрпошта" планує купити невеликий банк без відділень або з малою мережею (у нас своїх 11000) і звичайно без портфеля проблемних активів", — і додав, що зараз є 2-3 таких, з якими почнуться перемовини. Втім називати їх конкретно не став.

Банками, які може купити "Укрпошта", аналітики ринку сьогодні називають Оксі Банк, Банк Альпарі і Банк Фамільний. У кожному із цих банків на запит Delo.ua чи ведуться переговори із Укрпоштою щодо їхньої купівлі відповіли доволі стандартно і майже однаково: "Наразі не коментуємо це питання".

Однак, число банків, на один із яких може впасти вибір Ігоря Смілянського, насправді набагато більше.

"На ринку дуже багато банківських цифрових оболонок, які працюють по принципу віддаленого надання послуг. Проблем тут взагалі не буде. Фактично тут купується лише банківська ліцензія і банк потрібен для проведення фінансових транзакцій", — каже Олексій Кущ. Основною метою такої купівлі аналітик бачить управління коштами Пенсійного фонду, які будуть заходити.

"Я думаю сам Смілянський ще не знає про який банк іде мова. Я розумію, що вони зараз вивчають ринок. Все залежить від того скільки грошей буде запропоновано за покупку. Скільки "Укрпошта" собі дозволить виділити грошей на покупку. Чи знайде це підтримку в наглядової ради Укрпошти. Там все не так просто", — говорить Олег Пендзин.

За оцінкою експертів вартість покупки легкого банку може стартувати від 200 млн гривень.

Тим часом, якщо подивитися на результати діяльності Укрпошти за перший квартал 2021 року, то тут — 128 мільйонів гривень збитку. Однак, за словами Олега Пендзина, це аж ніяк не означає, що "Укрпошта" не може собі дозволити купівлю банку. "Щоб далеко не бігати — НАК Нафтогаз намалював собі 19 млрд збитків, тим не менше, в нього на рахунку було 55 млрд гривень. Я не знаю, що зараз робиться на рахунках "Укрпошти". Наявність чи відсутність коштів в межах рахунку не означає, що там є прибуток чи збиток. Підприємство може мати величезні прибутки, але не мати кешбов. Хоча з іншої сторони ми знаємо, що "Укрпошті" сьогодні важко і там є великі проблеми і з доставкою пенсій, і з зарплатами працівникам", — каже він.

Про те, який саме банк хоче купити ""Укрпошта"" не знають поки і в НБУ. Там кажуть, що не отримували пакет документів з придбання Укрпоштою істотної участі в будь-якому банку.

Разом з тим, директор Департаменту ліцензування Національного банку Олександр Бевз вважає, що ідея купівлі "Укрпоштою" банку це краще, ніж пропонувалось спочатку (вести банківську діяльність без статусу банку). "Але чи добре це — велике питання". — додає він.

Гра на виживання

В той же час сама фраза Ігоря Смілянського "Маю велику надію закрити операцію протягом наступних 5-6 місяців" щодо купівлі банку викликає певне нерозуміння з огляду на те, що контракт, за яким Ігор Смілянський назначений генеральним директором ПАТ "Укрпошта" закінчується 30 червня 2021 року — тобто через один місяць.

"У цьому плані це дивно виглядає, тому шо, зазвичай, коли у людини закінчується контракт вона не розпочинає напередодні свого звільнення таких глобальних довгострокових операцій. Можу допустити, що у Смілянського є тут якісь зацікавлення. Коли він ішов на посаду це було одна з його основних цілей розширення оператора "Укрпошта" на фінансовий ринок. Я так розумію, що ця мета була погоджена із тими хто його підтримував на цій посаді. Тут можна зробити припущення, що ми побачимо Смілянського на посаді керівника цього банку, який придбає "Укрпошта"", — каже Олексій Кущ.

Зі своєї сторони хочеться зазначити, що банківський досвід у Ігоря Смілянського є. У 2010-2011 рр сьогоднішній гендиректор "Укрпошти" керував злиттям і поглинанням банком ПУМБ Донгорбанку, а в 2014 році — злиттям ПУМБ з банком Ренесанс Капітал.

За словами Ігоря Смілянського, нову назву банку, який купить "Укрпошта" вже запатентували і це буде "Укрпошта" Банк. "Та й слоган є — кошти летять на мед", — каже він. Разом з тим нестандартні ідеї також обіцяє розглянути. Обіцяє, що це буде звичайний банк без обмежень.

В той же час є інформація, що Ігор Смілянський має намір поборотися за пост глави "Укрзалізниці", відбір кандидатів для якого вже проводить Наглядова рада компанії. Тому — хто, коли і куди полетить на мед — залишається питанням. Хоча якщо подивитися з іншої сторони, то… Укрзалізниця Банк — також варіант. Особливо, з огляду на те, що до 2007 року Укрзалізниці належав Експрес-Банк.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua