"Укрзализныця" уволит сотрудников поезда, в котором пассажир избил женщину

Работников АО "Укрзализныця", из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд №9/10 "Киев — Мариуполь" и побил пассажирку, будут освобождены от занимаемых должностей.

Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, эти сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений.

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В УЗ отмечают, что в ходе оперативного служебного расследования инцидента установлено, что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место.

"Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях. Злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания. Поэтому с должности будут освобождены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо", — говорится в сообщении.

Кроме того, будет проведен дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем и установлен жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

"Укрзализныця" еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", — резюмировали в УЗ.

Напомним, 31 июля в поезде "Мариуполь — Киев" около 3:00 неизвестный напал на женщину, которая ехала в купе с малолетним сыном.

Вскоре правоохранители его задержали и поместили в следственный изолятор.

После этого случая Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о необходимости восстановления патрулирования полицейскими поездов дальнего следования.