Общество 1 час назад

"Укрзализныця" уволит сотрудников поезда, в котором пассажир избил женщину

В УЗ отмечают, что эти сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця

Работников АО "Укрзализныця", из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд №9/10 "Киев — Мариуполь" и побил пассажирку, будут освобождены от занимаемых должностей.

Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, эти сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В УЗ отмечают, что в ходе оперативного служебного расследования инцидента установлено, что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место.

"Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях. Злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания. Поэтому с должности будут освобождены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо", — говорится в сообщении.

Читайте также:
"Укрзализныця" выбрала компанию для страхования пассажиров от несчастных случаев на ЖД

Кроме того, будет проведен дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем и установлен жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

"Укрзализныця" еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", — резюмировали в УЗ.

Напомним, 31 июля в поезде "Мариуполь — Киев" около 3:00 неизвестный напал на женщину, которая ехала в купе с малолетним сыном.

Вскоре правоохранители его задержали и поместили в следственный изолятор.

После этого случая Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о необходимости восстановления патрулирования полицейскими поездов дальнего следования.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Укрзализныця" прекратила продажу билетов в Луцк и Тернополь
"Укрзализныця" прекратила продажу билетов в Луцк и Тернополь
Проводников "Укрзализныци" хотят снабдить шокерами и газовыми баллончиками
Проводников "Укрзализныци" хотят снабдить шокерами и газовыми баллончиками
"Держал за горло": в поезде пассажир избил и пытался изнасиловать женщину
"Держал за горло": в поезде пассажир избил и пытался изнасиловать женщину
Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Укрзализныця" уволит сотрудников поезда, в котором пассажир избил женщину

  3. Вакцина от коронавируса может никогда не появиться — ВОЗ

  4. Террорист, захвативший заложницу в банке, требует выхода в прямой эфир на ТВ (ФОТО)

  5. Сын экс-владельца "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров в Италии за 10 млн евро

Загрузка...