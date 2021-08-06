"Укрзализныця" в июле выплатила железнодорожникам увеличенную на 10% зарплату — Юрик

"Укрзализныця" выплатила железнодорожникам за июль повышенную на 10% заработную плату. Надбавку получили все работники, имеющие оклад менее 30 тыс. грн. При этом пересчитанные выплаты за июнь железнодорожники получат при начислении зарплаты за август, сообщил и. о. главы правления Иван Юрик на своей странице в Facebook.

По словам руководителя компании, это показатель постепенного экономического роста и финансового оздоровления "Укрзализныци".

"Прилагаем максимум усилий, чтобы повышение размера вознаграждения для железнодорожников стало первым шагом к возвращению железнодорожной отрасли в топовые позиции по уровню заработных плат среди отраслей экономики", — отметил Иван Юрик.

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Правление УЗ приняло решение увеличить часовые тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников с 1 июня 2021 года, рассказали в пресс-службе компании.

"Наша цель — увеличить поступления от основной деятельности компании — перевозки грузов и пассажиров", — добавил Иван Юрик.

Напомним, в июле "Укрзализныця" продемонстрировала рекордные за последние два года показатели грузовой работы.