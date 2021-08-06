Экономика 30 минут назад

"Укрзализныця" в июле выплатила железнодорожникам увеличенную на 10% зарплату — Юрик

По словам руководителя компании, это показатель постепенного экономического роста и финансового оздоровления "Укрзализныци"

"Укрзализныця" в июле выплатила железнодорожникам увеличенную на 10% зарплату — Юрик "Укрзализныця" в июле выплатила железнодорожникам увеличенную на 10% зарплату — Юрик

"Укрзализныця" выплатила железнодорожникам за июль повышенную на 10% заработную плату. Надбавку получили все работники, имеющие оклад менее 30 тыс. грн. При этом пересчитанные выплаты за июнь железнодорожники получат при начислении зарплаты за август, сообщил и. о. главы правления Иван Юрик на своей странице в Facebook.

По словам руководителя компании, это показатель постепенного экономического роста и финансового оздоровления "Укрзализныци".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Прилагаем максимум усилий, чтобы повышение размера вознаграждения для железнодорожников стало первым шагом к возвращению железнодорожной отрасли в топовые позиции по уровню заработных плат среди отраслей экономики", — отметил Иван Юрик.

Читайте также:
СНБО поручил Кабмину разобраться с происходящим в УЗ и принять радикальные меры

Правление УЗ приняло решение увеличить часовые тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников с 1 июня 2021 года, рассказали в пресс-службе компании.

"Наша цель — увеличить поступления от основной деятельности компании — перевозки грузов и пассажиров", — добавил Иван Юрик.

Напомним, в июле "Укрзализныця" продемонстрировала рекордные за последние два года показатели грузовой работы.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Укрзализныця" выплатила Сбербанку России $131 млн, — СМИ
"Укрзализныця" выплатила Сбербанку России $131 млн, — СМИ
После решения СНБО по УЗ возможна перезагрузка всех набсоветов в госкомпаниях — СМИ
После решения СНБО по УЗ возможна перезагрузка всех набсоветов в госкомпаниях — СМИ
УЗ обещает возобновление работы одного из двухэтажных поездов Škoda до конца 2021 года
УЗ обещает возобновление работы одного из двухэтажных поездов Škoda до конца 2021 года
Загрузка...
Новое видео
Сервіс по-українськи. Ми маємо це змінити! — Павло Флейшер, АТС Binotel / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Олег Ляшко стал совладельцем деревообрабатывающей компании

  3. В визовом тендере посольства Польши есть признаки недобросовестной конкуренции — адвокат

  4. На Арабатской стрелке отдыхающие обнаружили крокодила, но животное оказалось мертвым

  5. ДТП в Турции: автобус врезался в грузовик, погибли девять человек (ФОТО)

Ивент
"Герои малого бизнеса": в Киеве определят лучших малых предпринимателей Украины
"Герои малого бизнеса": в Киеве определят лучших малых предпринимателей Украины
Лучшие украинские малые предприниматели будут определены в 11 номинациях
Загрузка...