"Укрзализныця" завысила в финплане цены на дизель и электричество, — эксперт

В утвержденном Кабинетом министров финансовом плане АО "Украинская железная дорога" на 2020 год стоимость дизельного топлива и электроэнергии, которые закупает предприятие, существенно выше рыночной.

Об этом в своем блоге на The Page пишет генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

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Он отмечает, что административные расходы, по сравнению с 2019 годом, выросли на 700 млн грн. При этом впервые в финансовом плане УЗ упоминается понятие "повышение операционной эффективности". Также указывается большой перечень тем и направлений повышения, названия целевых показателей для измерения результатов. Однако в документе, по словам Гусака, нет конкретных цифр и показателей операционной эффективности, а само "повышение" используется, в большей степени, для обоснования расходов на соответствующие консультационные услуги на сумму 72 млн грн.

При этом на 2020 год "Укрзализныця" запланировала закупку 238 тысяч тонн дизельного топлива по среднегодовой цене 29,1 тысячи грн за тонну (с НДС). Это на 2% выше, чем в прошлом году. Гусак отмечает, что за 7 месяцев 2020 года средняя оптовая цена дизельного топлива в Украине составила меньше 20 тысяч грн за тонну с НДС.

"Приблизительно на таком же уровне цены держатся до сих пор. Планирование закупок по рыночным ценам позволит уменьшить плановые расходы на дизельное топливо на сумму около 2 млрд грн (25%). УЗ может утверждать, что фактически покупает топливо даже ниже среднерыночной цены. В отдельные периоды это может быть правдой. Но огромное превышение плановой цены над рыночной дает возможность в любой момент поднять цены на топливо для УЗ, в том числе и для возможной "коррупционной составляющей", — пишет гендиректор ФРТ.

Отметил он и проблемы с нормой потребления дизельного топлива. В финплане она запланирована на уровне 54 кг. Для сравнения Гусак приводит фактическая удельный расход дизельного топлива в 2018 году в России (28 кг) и Казахстане (23 кг). По его словам, планирование закупки топлива с расчетом нормы потребления в 42 кг и позволит уменьшить плановые расходы еще на 1 млрд грн.

"Далее, в финплане запланирована закупка электроэнергии на сумму 8,4 млрд грн по средней цене 2,15 грн за кВт/ч. Это существенно выше рынка. За 7 месяцев 2020 года средняя стоимость электроэнергии для промышленности составила 1,6-1,7 грн за кВт/ч. Если достаточно консервативно предположить, что цена электроэнергии для промышленности по итогам 2020 года не превысит 1,8 грн за кВт/ч (сейчас она гораздо ниже), то плановые расходы УЗ на электроэнергию можно уменьшить на 1,4 млрд грн", — резюмирует Гусак.

Напомним, что ранее стало известно, что план реструктуризации АО "Укрзализныця" предусматривает его разделение на ряд специализированных, до пяти, вертикалей. В то же время предприятию уже год не удается выделить в отдельную компанию хотя бы пассажирскую вертикаль и перестать ее субсидировать за счет грузоперевозок.