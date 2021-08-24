Умер экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко

В Киеве умер народный депутат II-IV и VI-VII созывов, экс-руководитель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Татьяна Мелихова в Facebook.

Указано, что сердце Бондаренко перестало биться на 69-м году жизни.

"Ушел из жизни близкий мне человек — Владимир Дмитриевич Бондаренко. Патриот Украины, народный депутат Украины, депутат Киевсовета нескольких созывов, глава депутатской фракции "ВО "Батькивщина" в Киевсовете, глава Киевской городской государственной администрации, председатель Киевской городской партийной организации "ВО "Батькивщина", активный участник Оранжевой революции и Революции достоинства. Основатель этнокомплекса "Украинское село". Все невозможно перечислить. Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье. Скучаю", — написала Мелихова в соцсети.

Известно, что Бондаренко родился в 1952 году в Черниговской области, работал учителем.

В 2014 году политик участвовал в выборах мэра Киева.

Ранее в Одессе умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Ему было 59 лет.

Напомним, 5 августа 2021 года на 81-м году жизни скончался бывший глава Службы безопасности Украины, экс-министр обороны и бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук.

Также сообщалось, что 17 апреля на 79-м году жизни умер известный украинский писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский.