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50 минут назад

Умер экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко

Политик умер на 69-м году жизни

Владимир Бондаренко. Фото: facebook.com/V.D.Bondarenko Владимир Бондаренко. Фото: facebook.com/V.D.Bondarenko
Владимир Бондаренко. Фото: facebook.com/V.D.Bondarenko

В Киеве умер народный депутат II-IV и VI-VII созывов, экс-руководитель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Татьяна Мелихова в Facebook.

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Указано, что сердце Бондаренко перестало биться на 69-м году жизни.

"Ушел из жизни близкий мне человек — Владимир Дмитриевич Бондаренко. Патриот Украины, народный депутат Украины, депутат Киевсовета нескольких созывов, глава депутатской фракции "ВО "Батькивщина" в Киевсовете, глава Киевской городской государственной администрации, председатель Киевской городской партийной организации "ВО "Батькивщина", активный участник Оранжевой революции и Революции достоинства. Основатель этнокомплекса "Украинское село". Все невозможно перечислить. Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье. Скучаю", — написала Мелихова в соцсети.

Известно, что Бондаренко родился в 1952 году в Черниговской области, работал учителем.

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В 2014 году политик участвовал в выборах мэра Киева.

Ранее в Одессе умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Ему было 59 лет.

Напомним, 5 августа 2021 года на 81-м году жизни скончался бывший глава Службы безопасности Украины, экс-министр обороны и бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук.

Также сообщалось, что 17 апреля на 79-м году жизни умер известный украинский писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский.

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