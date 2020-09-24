"Нерезидентам продать подороже": НБУ не дает доллару провалиться ниже 28,17 грн

Два первые дня этой недели — 21-22 сентября — регулятор активно продавал доллары на межбанке, не давая курсу гривни упасть ниже отметки 28,20 грн/доллар, но уже в среду, 23 сентября, тенденция изменилась — НБУ вышел на торги покупать валюту, когда доллар начал проседать до отметки 28,17 грн/доллар.

"Вчера НБУ своими действиями дал понять, что намерен поддерживать тренд на девальвацию национальной валюты. В ходе торгов на межбанковском валютном рынке наблюдалось шаткое равновесие спроса и предложения. Как только котировки стали "проседать", Нацбанк вышел с покупками по 28,17 гривен за доллар США, тем самым не дав курсу упасть. День закрылся небольшим укреплением курса американской валюты до 28,24 грн, единая европейская валюта ослабла до "круглого" уровня в 33,00 грн/евро", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Исходя из действий НБУ, аналитик рискует предположить, что нерезидентам решили продать доллары как можно дороже.

"Взят курс на удержание узкого диапазона в 28,15-28,30 гривен за доллар США с последующей девальвацией. Очевидно, дефицит бюджета решено частично перекрыть от поступлений импортного НДС. Позитивная новость пришла от НБУ, который фиксирует рост более чем на 1 млрд остатков депозитов в гривнях. Впрочем, индекс доллара США к корзине мировых валют растет с начала сентября более чем на 2%. Все это происходит на фоне падения мировых рынков, что "подстегивает" спрос именно на доллар США — инвесторы "уходят в кэш". На сегодня ожидаем незначительного укрепления гривны до отметки 28,10 гривен за доллар в случае, если НБУ не выступит покупателем. В таком варианте девальвация национальной валюты продолжится к уровню 28,30 грн/доллар. Евро имеет шансы продвинуться за уровень 33,00 грн/евро до отметки в 32,92 грн/евро", — говорит Гойлов.

В свою очередь глава НБУ Кирилл Шевченко уверяет, что противодействовать укреплению гривни и искуственно сдерживать ее рост НБУ не будет.

Тем временем, в четверг, 24 сентября, по сравнению со средой, 23 сентября НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 2 копейки — с 28,2059 грн/доллар до 28,1874 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 24 сентября:

✅ 1 доллар США — 28,1874 грн;

✅ 1 евро — 32,9609 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,5969 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,8826 грн.

На межбанковском валютном рынке в четверг, 24 сентября курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению со средой в покупке и в продаже не изменился. В среду межбанк закрылся курсом 28,22/28,24 грн за доллар. Сегодня открылся на таком же уровне — 28,22/28,24 грн/доллар.

Евро на межбанке в покупке подешевел на 9 копеек, в продаже — на 11 копеек. 24 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 32,88/32,89 грн за евро. 23 сентября межбанк закрылся курсом 32,97/33,00 грн за евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 28,22 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,26 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу 28,18 грн/доллар, продавали по курсу 28,22 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже доллар подорожал на 4 копейки.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,85/32,99 грн/евро. В среду утром евро покупали дороже на 5 копеек, продавали дороже на 6 копеек. Курс был 32,90/33,05 грн/евро.