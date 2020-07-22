Управителі Фондів фінансування будівництва об’єдналися у Асоціацію з управління фінансами

Створення FIMA, як повідомили Delo.ua у прес-службі асоціації, пов'язано з переходом (відповідно до закону про "спліт") із 1 липня 2020 року фінансових компаній — управителів ФФБ під нагляд Національної комісії з цінних паперів і фондових ринків (НКЦПФР).

Зміна регулятора зробила ФФБ повноцінними учасниками фондового ринку і як наслідок — на компанії почала поширюватися норма Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", якою передбачено, що професійна діяльність учасників фондового ринку, крім фондових бірж і депозитаріїв, здійснюється за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів і / або саморегулівної організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності.

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Зазначимо, що невиконання цих вимог є підставою для анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

Про те, що FIMA створена не просто для "галочки" говорять озвучені асоціацією як короткострокові так і довгострокові плани.

На перших порах FIMA має намір допомагати компаніям здійснювати безболісний перехід під регулювання та нагляд НКЦБФР. Для цього буде вести роз"яснювальну роботу — детально доноситиме до учасників асоціації порядок виконання нових норм, пояснюватиме їх практичне впровадження.

В подальшому FIMA планує брати участь у розробці нових нормативних документів і в розробці змін до вже існуючих документів. Зокрема, хоче працювати над доповненнями і змінами до закону "про фінансовий моніторинг", який, як тут вважають, потребує коректування.

Також з часом асоціація має намір почати роботу над розробкою змін до Закону "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", щоб врегулювати проблемні питання, що виникли під час кризи.

Крім того, FIMA має намір приділити увагу нещодавно прийнятому Верховною радою Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій і впровадження нових фінансових інструментів" (закон "про деривативи"), остаточний текст якого ще не оприлюднений.