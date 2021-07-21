Увольнения в Нацбанке продолжаются: из НБУ уходит еще один глава департамента

Директор Департамента выездных проверок Национального банка Украины Денис Новиков завершает работу в НБУ.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В частности, в пресс-службе регулятора отмечают, что Новиков завершает работу в Национальном банке по соглашению сторон.

Теперь исполнение обязанностей директора Департамента выездных проверок возложено на Андрея Казака, заместителя директора департамента — начальника первого управления проверок банков и финансовых групп.

Указано, что сейчас Департамент выездных проверок реорганизован в Департамент инспектирования.

"Такое изменение в структуре Национального банка направлено на повышение эффективности выполнения функций по планированию, организации и осуществлению эффективного надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений, а также на совершенствование структуры Национального банка", — говорится в сообщении.

Известно, что Новиков с 1996 по 2001 год и с 2014 года по 2018 год работал в подразделениях пруденциального надзора Нацбанка.

Ранее стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".

Об отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.

Вскоре стало известно, что уволенные работники Нацбанка решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября 2021 года. На время до конца лета они решили взять отпуск.

В свою очередь глава Национального банка Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из регулятора, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".