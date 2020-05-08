Узбекистан начал субсидировать экспорт овощей

Узбекистан начинает субсидировать экспорт фруктов, овощей и орехов, что должно сделать его более конкурентным.

Соответствующее постановление подписал президент этой республики Шавкат Мирзиеев, сообщает EastFruit.

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По мнению аналитиков, это очень своевременное решение, так как сейчас активизируется экспорт черешни и абрикоса из Узбекистана, и экспортеры уже столкнулись с возросшей стоимостью транспортировки продукции и другими сложностями, вызванными пандемией коронавируса.

Указано, что прежде всего, экспортерам вернут 50% транспортных расходов на поставку продукции автотранспортом и авиатранспортом. До этого субсидировались только экспортные отгрузки железнодорожным транспортом, однако это было не очень эффективно, так как поставки этим видом транспорта осуществлялись редко и в небольших объемах.

Во-вторых, Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана будет компенсировать страховую премию экспортеров, если страховка используется как залог. Это также является очень полезным инструментом для гарантирования финансовой безопасности поставок.

Кроме того, до конца 2020 года при таможенном оформлении товаров на экспорт отменяется проверка наличия долгов по обязательным платежам и исполнительным документам как у юридических, так и у физических лиц, что ускорит и упростит экспортные процедуры.

Из плодоовощной продукции в перечень товаров, подлежащих субсидированию, вошли следующие продукты: помидоры, огурцы, чеснок, цветная капуста, салаты (латук, айсберг, радиккио, оаклиф, лолло-росса и другие).

А также — все виды свежей зелени, перец сладкий свежий и замороженный, перец стручковый (горький), все замороженные виды овощей, каперсы, сушеные овощи, грецкий орех, миндаль, лимон, виноград свежий столовый, виноград сушеный (изюм), арбузы, дыни, яблоки, груши, абрикос свежий и курага, черешня, персик и нектарин, сухофрукты всех видов, сушеный, дробленный и молотый перец и арахис.

Интересно, что в перечне нет лука репчатого. Возможно, лук, как и картофель, были оценены как стратегически важные товары для обеспечения внутреннего потребления. Однако, учитывая большие объемы экспорта лука из Узбекистана в последние годы и развитие его производства, не исключено, что эта позиция будет внесена в список позже.

Известно, что поддержку экспорта осуществляет Агентство продвижения экспорта, созданное при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В постановлении отмечается, что условия возрастающей конкуренции на мировых рынках вызывают необходимость дальнейшего расширения государственной поддержки экспортеров для продвижения на новые рынки и укрепления собственных позиций на традиционных рынках путем увеличения объема экспорта продукции.

"Это очень хороший и своевременный сигнал как для экспортеров овощей, фруктов и орехов из Узбекистана, так и для импортеров узбекской продукции из России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Украины, Китая, Южной Кореи и других ключевых стран-покупателей... Кроме удешевления товара для конечных покупателей, это также станет хорошим репутационным стимулом для узбекского экспорта", — считает экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Ранее эксперты аграрного рынка прогнозировали рост цен на овощи борщевого набора. Этот тренд усилился в феврале, а в марте цены на овощи подстегнули эпидемия коронавируса и вызванные ею перебои во внутренней и международной логистике, что существенно осложняет доставку продуктов как между странами, так и внутри Украины.