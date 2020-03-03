В 2019 году украинские банки штрафовали 19 раз на общую сумму 51 млн грн — YouControl

В 2019 году украинские банки штрафовали 19 раз на общую сумму 51 млн грн. Об этом рассказали аналитики YouControl. По их словам, количество штрафов за прошлый год возросло по сравнению с двумя предыдущими годами: так, в 2017 году финансовые учреждения наказывали 15 раз, а в 2018 — всего 13.

В то же время в денежном "измерении" ситуация со штрафами улучшилась: в 2019 году их общая сумма уменьшилась почти втрое по сравнению с 2018 годом и оказалась на отметке в 51 млн грн.

"Интересно и то, что с 2016 по 2018 годы этот показатель стремительно рос и только в 2019-м имел обратную динамику", — отмечают специалисты платформы.

Аналитики подчеркивают, что в течение 2019 года суммы штрафов тоже в общем снижались. Так, в январе отдельных игроков рынка оштрафовали на 14,6 млн — это самый высокий показатель за год.

Следующие три месяца банки получали штрафы в размере от 6 до 10 млн грн. А в ноябре-декабре 2019 года они достигали лишь 1-2 млн грн, хотя в 2018 в эти же месяцы на банки наложили санкции на 133 млн.

Среди самых популярных причин, из-за которых НБУ накладывал санкции на игроков банковского рынка, оказались следующие:

● банки осуществляли рисковую деятельность с нарушением требований финансового мониторинга;

● нарушали отдельные требования по идентификации, верификации и изучению клиентов;

● не соблюдали требований по идентификации публичных деятелей, их близких или связанных с ними лиц.

При этом чаще всего штрафовали банки с украинским капиталом: 17 штрафов в сумме на 44,1 млн грн, значительно реже — европейские банки, работающие в Украине: только 2 штрафа на 7,3 млн.

Читайте также: НБУ наказал три банка за нарушение правил финмониторинга

"Это может быть связано с более высоким уровнем качества внутреннего аудита и корпоративного управления, который находится под пристальным мониторингом со стороны материнских офисов транснациональных финансовых холдингов", — говорят в YouControl.

Там добавляют, что в течение прошлого года финучреждения, которые работают в нашей стране, получили 14 предупреждений от НБУ по вопросам финансового мониторинга, согласно упоминаниям на сайте регулятора. Это стало самым низким показателем за последние 4 года.

Аналитики утверждают, что мировой банковский рынок сегодня следует четкому тренду: установке и соблюдению цивилизованных правил игры: "Большинство игроков активно работают над тем, чтобы не допускать рисковых транзакций и злоупотреблений финансовой системой. В первую очередь это нужно для прозрачности и безопасности платежей".

Чтобы улучшить ситуацию, в YouControl рекомендуют украинским банкам совершенствовать свои внутренние процессы и подход к AML-комплаенс, а также работать в рамках закона.

Читайте также: НБУ завел на финансовый рынок Украины еще четыре компании

"Выбирать риск-ориентированный подход в работе, не забывать об автоматизации бизнес-процессов, идти в ногу не только с украинскими нововведениями, а и с международными практиками — главные факторы стабильной и успешной работы отечественных банков", — подчеркивают специалисты.