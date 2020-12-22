В 2020 году украинские работодатели чаще всего искали продавцов и водителей — OLX

Больше всего в 2020 году искали работников сферы торговли — почти каждое четвертое объявление (22%) на OLX Работа в этом году касалось вакансии со средней зарплатой около 10 тысяч грн. Об этом говорится в исследовании рынка труда от компании OLX.

Аналитики компании отмечают, что самая низкая средняя оплата в сфере торговли была на Волыни (7,2 тысяч грн), а самая большая — в Киевской области (10,7 тысяч грн). В то же время 18% вакансий в этом году пришлось на транспортную сферу. С отрывом, но на третьем месте по количеству объявлений оказалась работа в ресторанной сфере — 9%.

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В итоге пятью самыми популярными рабочими сферами стали:

1. Розничная торговля — 10 тысяч грн;

2. Транспорт, логистика — 16,25 тысяч грн;

3. Бары и рестораны — 9250 грн;

4. Производство и энергетика — 12 тысяч грн;

5. Строительство — 16 тысяч грн.

В 2020 году чаще всего на OLX Работа искали продавцов — в компании насчитали более 7 тысяч объявлений со средней оплатой в 9,2 тысяч грн. Платить больше всего готовы были водителям в ресторанной сфере — 27,5 тысяч грн в среднем. Высокооплачиваемыми в Украине оставались и работники сферы строительства — 25 тысяч грн. Среди крупнейших зарплат также оклады нянь — 24 тысяч грн. Среди самых маленьких — консьержам, всего 2500 грн.

Топ-10 самых популярных рабочих специалистов этого года выглядит так:

1. Продавец — 9200 грн

2. Водитель — 20 тысяч грн

3. Грузчик в транспортной сфере — 11 тысяч грн

4. Охранник/сторож — 8750 грн

5. Уборщик — 6000 грн

6. Курьер — 13,5 тысяч грн

7. Повар — 11 тысяч грн

8. Официант — 9000 грн

9. Бармен/бариста — 9000 грн

10. Слесарь в транспортной сфере — 17 тысяч грн.

"Несмотря на то, что заведения общественного питания почти весь год работали со значительными карантинными ограничениями, спрос на работников остался на высоком уровне. Так, поваров и официантов активно искали в Киевской и Одесской области, — комментирует Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа. — Востребованы были также водители, грузчики и курьеры в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях".

А вот студентам и тем, кто начинал карьеру в 2020 году, работодатели в среднем предлагали примерно 10 тысяч грн. В список самых популярных профессий для начинающих вошли курьеры, администраторы, промоутеры и продавцы.

Интересно, что именно в категории "Студенты/начало карьеры" отзывались на вакансии чаще всего: 21 человек на одно объявление, тогда как в среднем по всем категориям — 12 человек. Следующими по популярности у соискателей были агросфера и охрана и безопасность — здесь на одну вакансию отзывались 19 и 14 соискателей соответственно.

Напомним, OLX Работа — это онлайн-сервис для поиска и размещения вакансий в сегменте рабочих профессий. Ресурс входит в тройку лидеров по поиску персонала в Украине. Каждый месяц рубрику OLX Работа посещают 2,4 млн пользователей. Ежедневно объявления на платформе размещают 20 тысяч работодателей. База сервиса насчитывает более 43 тысяч актуальных предложений по трудоустройству.