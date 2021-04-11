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40 минут назад

В аэропорту Варшавы сработала тревога на самолете из Киева: искали взрывчатку

Проверка не подтвердила наличие взрывчатки в самолете

Аэропорт Варшавы. Фото: life-in-travel.com.ua Аэропорт Варшавы. Фото: life-in-travel.com.ua
Аэропорт Варшавы. Фото: life-in-travel.com.ua

В аэропорту Варшавы (Польша) на самолете из Киева сработала сигнализация об угрозе взрыва.

Проверка не подтвердила наличие взрывчатки в самолете, сообщает местный портал tvp.info.

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Указано, что вечером 10 апреля в аэропорту имени Фредерика Шопена профильные службы приняли меры после срабатывания тревоги.

Как уточняется, взрывчатку искали в самолете "Польских авиалиний", который прибыл из Киева.

По словам пресс-секретаря аэропорта Петра Рудского, тревога была ложной, работы были завершены до 23:00 по местному времени, самолету ничего не угрожало.

Известно, что до этого похожий случай произошел 5 апреля. Тогда в аэропорту Варшавы более 100 пассажиров и экипаж самолета Turkish Airlines эвакуировали после сообщения о том, что на борту может быть заложена бомба. В итоге никаких подозрительных предметов на борту самолета не обнаружили, а сообщение оказалось ложным.

Ранее в Харькове "заминировали" четыре торговых центра и завод, в результате чего пришлось эвакуировать более 1500 человек.

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Напомним, 2 июня патрульная полиция перекрыла движение транспорта на мосту Метро в связи с сообщением о заминировании. Через час мужчину, который сообщил о "заминировании" моста, задержали. У него не было взрывного устройства — он имел при себе муляж, в котором находилась земля.

Действия задержанного квалифицировали по статье заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия.

3 июня Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому Виталию Ткаленко меру пресечения в виде ареста до 29 июля с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч грн.

6 июня Ткаленко был помещен в специализированное психиатрическое учреждение.

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