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В мире 1 час назад

В акватории Норвегии терпит бедствие нефтяной танкер (ВИДЕО)

Если судно пойдет ко дну, в море выльются сотни тонн нефтепродуктов

Фото: скриншот видео YouTube/ POLITICAL VIDEOS Фото: скриншот видео YouTube/ POLITICAL VIDEOS
Фото: скриншот видео YouTube/ POLITICAL VIDEOS

Около берегов Норвегии танкер Eemslift Hendrika из Нидерландов дал крен и потерял ход.

Как сообщает NRK, судно подало сигнал бедствия, экипаж уже эвакуировали. На танкере перевозятся 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизтоплива.

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При этом есть риск, что оно опрокинется и нефть с дизельным топливом попадут в воду.

По информации издания, сигнал SOS судно подало еще 5 апреля. После этого прибывшие на место аварии спасатели сняли восемь членов экипажа из 12.

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Оставшиеся на борту четверо моряков пытались спасти танкер от крушения, однако после потери хода их тоже сняли с борта.

На данный момент корабль дрейфует к берегу в районе Олесунда, а в акватории моря высота волн составляет до 15 метров.

"Главное на данный момент — не допустить опрокидывания судна, которое дало крен, и утечки тяжелой нефти и дизельного топлива", — заявил представитель спасательного ведомства.

Напомним, в конце декабря прошлого года на Бутингском нефтяном терминале, управляемом компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva и расположенном на границе Литвы с Латвией, 28 декабря произошла утечка нефти.

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