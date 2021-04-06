В акватории Норвегии терпит бедствие нефтяной танкер (ВИДЕО)

Около берегов Норвегии танкер Eemslift Hendrika из Нидерландов дал крен и потерял ход.

Как сообщает NRK, судно подало сигнал бедствия, экипаж уже эвакуировали. На танкере перевозятся 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизтоплива.

При этом есть риск, что оно опрокинется и нефть с дизельным топливом попадут в воду.

По информации издания, сигнал SOS судно подало еще 5 апреля. После этого прибывшие на место аварии спасатели сняли восемь членов экипажа из 12.

Оставшиеся на борту четверо моряков пытались спасти танкер от крушения, однако после потери хода их тоже сняли с борта.

На данный момент корабль дрейфует к берегу в районе Олесунда, а в акватории моря высота волн составляет до 15 метров.

"Главное на данный момент — не допустить опрокидывания судна, которое дало крен, и утечки тяжелой нефти и дизельного топлива", — заявил представитель спасательного ведомства.

Напомним, в конце декабря прошлого года на Бутингском нефтяном терминале, управляемом компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva и расположенном на границе Литвы с Латвией, 28 декабря произошла утечка нефти.