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В мире 50 минут назад

В Англии в результате нападения убит депутат парламента

Полиция Великобритании расценивает убийство члена парламента как террористический акт

В Англии в результате нападения убит депутат парламента В Англии в результате нападения убит депутат парламента
В Англии в результате нападения убит депутат парламента

В пятницу, 15 октября, во время встречи с избирателями в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си в графстве Эссекс (Англия) в результате вооруженного нападения был ранен депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Эймс.

69-летний политик получил несколько ножевых ранений и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Вскоре из больницы сообщили, что Эймс скончался.

Как передает агентство Reuters, нападавший задержан. Известно, что задержанному 25 лет. Он является гражданином Великобритании и, вероятно, родом из Сомали. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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Мотивы нападения выясняются.

Полиция Великобритании расценивает убийство члена парламента как террористический акт. 

Как пишет The Guardian, ряд британских политиков призвал усилить меры безопасности после убийства парламентария.

В частности, спикер Палаты общин Линдси Хойл сообщила, что необходимо обсудить работу служб безопасности, которые охраняют власти страны. Она отметила, что убийство Эймса "шокировало парламентское сообщество и всю страну".

Дэвид Эмесс был членом парламента от консерваторов на протяжении почти сорока лет — он впервые был избран в 1983-м в качестве представителя от Базилдона. В 1997 году Эмесс баллотировался на выборах в округе Саутенд-Вест. Он был давним и активным евроскептиком, поддержал Brexit на референдуме в 2016 году и с тех пор поддерживал кампанию Leave Means Leave, в рамках которой проводили агитацию за то, чтобы Великобритания окончательно вышла из ЕС.

Подобный инцидент произошел в Британии в 2016 году. Тогда парламентария Джо Кокс убили во время рабочего визита в город Берстолл в Западном Йоркшире.

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