В Армении дисквалифицировали 25 украинских футболистов "за договорные матчи"

В Армении 20 украинских футболистов пожизненно дисквалифицировали из-за скандала с договорными матчами.

Инцидент произошел во втором по силе дивизионе страны, сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении (ФФА).

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В частности, из-за договорных матчей исполком федерации решил досрочно завершить сезон-2019/20 в Первой лиге. При этом дисквалификации получили 58 человек, из них 45 получили пожизненный запрет на занятие любой футбольной деятельностью.

Среди дисквалифицированных оказались и 25 украинцев, из которых 20 получили пожизненный запрет на занятие футбольной деятельностью.

Это футболисты: Олег Гуменюк ("Черноморец", "Таврия", "Волынь"), Илья Глушицкий ("Шахтер"), Тимофей Шеремета ("Металлург" (Запорожье)), Игорь Быковский ("Шахтер", "Мариуполь"), Сергей Дячук ("Днепр"), Дмитрий Копытов ("Динамо" (Киев)) и другие.

Также дисквалифицированы и украинские тренеры: Юрий Окул, Сергей Литовченко, Анатолий Писковец и Максим Дробный.

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Напомним, в феврале УЕФА на год дисквалифицировал форварда киевского "Динамо" Артема Беседина.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ужесточила свои антидопинговые правила.

Согласно им, местные федерации из "стран с высокой степенью допингового риска" должны гарантировать, что их спортсмены за десять месяцев до Чемпионата мира или Олимпийских игр были не менее трех раз проверены во внесоревновательный период. Если спортcмены не пройдут эти проверки, к крупным стартам они допускаться не будут.