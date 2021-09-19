Политика 1 час назад

В армии Украины уже ввели более 300 стандартов НАТО

Внедренные стандарты НАТО применяются во многих отраслях

Фото: armyinform.com.ua Фото: armyinform.com.ua
Фото: armyinform.com.ua

В Вооруженных Силах Украины уже внедрены 303 нормативных документа НАТО.

Об этом заявил начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко, передает АрмияInform.

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"На сегодняшний день уже внедрены 303 нормативных документа НАТО путем разработки 331 национального документа", — доложил он.

Офицер уточнил, что внедренные стандарты НАТО применяются в таких отраслях, как военная политика, безопасность и стратегическое планирование, операции и боевые действия, разведка, информационные и психологические операции, связь, разработка, постановка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники, стратегические коммуникации и гендерные перспективы.

По словам Павелко, внедрение практик, принципов и стандартов НАТО составляет значительную часть работы в рамках процесса евроатлантической интеграции.

Он напомнил, что в 2020 году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhanced Opportunity Partnership — ЕОР). Это открывает путь для дальнейшего углубления практического сотрудничества.

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Указано, что на данный момент идет работа по наполнению статуса ЕОР конкретным содержанием.

"Высшей степенью нашего сотрудничества с НАТО является участие национального персонала и контингентов в операциях и миссиях по поддержанию международного мира и безопасности под руководством НАТО. Сегодня мы продолжаем вносить вклад в миротворческие усилия Альянса, участвуя в операции НАТО в Косово (KFOR), где выполняет задачи инженерное подразделение Вооруженных Сил Украины численностью 40 военнослужащих", — добавил Павелко.

Напомним, в заключительной декларации, принятой по итогам саммита Организации Североатлантического договора, который состоялся 14 июня в Брюсселе, лидеры НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом Североатлантического альянса.

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