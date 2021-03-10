В автобусах Львова перестали работать GPS-трекеры из-за пожара в дата-центре во Франции

Во Львове перестала работать GPS-связь на всем общественном транспорте, позволяющая отслеживать местоположение и время прибытия коммунального транспорта.

На работу GPS-трекеров повлияла аварийная ситуация во французском дата-центре, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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"В связи с пожаром, который возник сегодня ночью в дата-центре SBG1 в Страсбурге, не работает GPS-связь на коммунальном транспорте города. То есть его нельзя отследить ни на одном мобильном приложении или на табло", — заявил начальник управления транспорта мэрии Львова Орест Олеськив.

При этом он добавил, что фирма MicroGIS, которая обеспечивает услуги GPS-связи для коммунального транспорта Львова, сейчас рассматривает различные варианты, как восстановить работу GPS-связи в кратчайшие сроки.

По информации Reuters, в дата-центре облачного провайдера OVH в Страсбурге (Франция) утром 10 марта произошел пожар, полностью уничтоживший дата-центр SBG2 и частично SBG1. Над ликвидацией возгорания работали около 100 пожарных.

Основатель компании OVH Октав Клаба заявил, что возгорание произошло в дата-центре SBG2. Огонь уничтожил SBG2, а часть SBG1 разрушена.

Напомним, 14 сентября 2020 года на востоке Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco произошел пожар.

Позднее военный представитель йеменских повстанцев Хути заявил, что атака беспилотников была организована хуситами.