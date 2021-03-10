Происшествия 10 минут назад

В автобусах Львова перестали работать GPS-трекеры из-за пожара в дата-центре во Франции

Огонь полностью уничтожил дата-центр SBG2 и частично SBG1 во французском Страсбурге

Общественный транспорт Львова. Фото: Львовский горсовет Общественный транспорт Львова. Фото: Львовский горсовет
Общественный транспорт Львова. Фото: Львовский горсовет

Во Львове перестала работать GPS-связь на всем общественном транспорте, позволяющая отслеживать местоположение и время прибытия коммунального транспорта.

На работу GPS-трекеров повлияла аварийная ситуация во французском дата-центре, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"В связи с пожаром, который возник сегодня ночью в дата-центре SBG1 в Страсбурге, не работает GPS-связь на коммунальном транспорте города. То есть его нельзя отследить ни на одном мобильном приложении или на табло", — заявил начальник управления транспорта мэрии Львова Орест Олеськив.

При этом он добавил, что фирма MicroGIS, которая обеспечивает услуги GPS-связи для коммунального транспорта Львова, сейчас рассматривает различные варианты, как восстановить работу GPS-связи в кратчайшие сроки.

Читайте также:
Пожар в Йемене: в миграционном центре сгорели 60 человек

По информации Reuters, в дата-центре облачного провайдера OVH в Страсбурге (Франция) утром 10 марта произошел пожар, полностью уничтоживший дата-центр SBG2 и частично SBG1. Над ликвидацией возгорания работали около 100 пожарных.

Основатель компании OVH Октав Клаба заявил, что возгорание произошло в дата-центре SBG2. Огонь уничтожил SBG2, а часть SBG1 разрушена.

Напомним, 14 сентября 2020 года на востоке Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco произошел пожар.

Позднее военный представитель йеменских повстанцев Хути заявил, что атака беспилотников была организована хуситами.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина покупает у Франции 20 береговых катеров за 116 млн евро
Украина покупает у Франции 20 береговых катеров за 116 млн евро
ДТП с автобусом в Польше: в больницах остаются 22 украинца
ДТП с автобусом в Польше: в больницах остаются 22 украинца
Зеленский готов встретиться с Путиным, Меркель и Макроном по отдельности
Зеленский готов встретиться с Путиным, Меркель и Макроном по отдельности
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики

  3. На гидроэлектростанциях Украины хотят построить солнечные батареи и аккумуляторы

  4. У Зеленского подготовили план мира на Донбассе, но в России "ничего об этом не знают"

  5. В многоэтажке Бердянска прогремел взрыв, погибли двое мужчин (ФОТО)

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...