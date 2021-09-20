В Азербайджане для украинских перевозчиков увеличили число разрешений

Украина и Азербайджан достигли договоренности о получении украинскими перевозчиками дополнительных разрешений на текущий год и об увеличении квоты на 2022-й.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

В частности, в 2021 году украинская сторона получит дополнительно 850 универсальных разрешений и 150 для перевозок в/из третьих стран.

В свою очередь на 2022 год на 45% увеличена квота универсальных разрешений — до 3200, и на 27% разрешений для перевозок в/из третьих стран — до 1400.

Подчеркивается, что украинские перевозчики получат увеличенную квоту разрешений Азербайджана впервые за последние 10 лет.

"Кроме того, азербайджанская сторона по просьбе украинской делегации сообщила, что в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики в случае, когда товар из третьей страны не растаможивается, а только перегружается на территории Украины, контролирующие органы будут требовать разрешение в/из третьих стран", — говорится в сообщении.

Также известно, что в ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние товарооборота между странами и обменялись статистическими данными о выполненных рейсах автомобильными перевозчиками.

Ранее сообщалось, что молдавский лоукостер Flyone запустит рейс Киев-Кишинев, который подойдет для тех, кто летит в Москву (РФ).